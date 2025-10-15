LAMP: Gabe Álvarez da sus primeras declaraciones como manager de Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una destacada participación como parte del cuerpo técnico de los Detroit Tigers, Gabe Álvarez reportó este martes 14 de octubre por la noche con los Yaquis de Ciudad Obregón, escuadra con la que hará su debut como manager en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Será este miércoles cuando la Tribu haga su debut de campaña en el Estadio Chevron Park, de Los Mochis, ante los Cañeros, con Álvarez como el capataz del banquillo. Para este duelo, el nuevo estratega apostó por mandar al experimentado Odrisamer Despaigne a la lomita.

Al tratarse de un nuevo reto en su carrera como profesional, el nacido en Navojoa dijo sentirse contento de representar los colores de Yaquis, y espera contar con el apoyo de toda la afición, principalmente en el partido inaugural en casa, mismo que será el jueves 16 de octubre, frente a los 'verdes'.

Estoy muy emocionado de estar en Obregón, necesitamos su apoyo, nos vemos el jueves, puro Yaquis", fueron las primeras palabras de Gabe Álvarez, como manager del conjunto de Cajeme.

Grandes credenciales

Como manejador, el nuevo Yaqui ha destacado en ligas menores de Estados Unidos, específicamente en Clase AA con los Erie SeaWolves, donde se quedó con la corona en el 2023 y 2024, logros que le valieron ser nombrado Manager del Año en Ligas Menores. Además, el año pasado, también tuvo la distinción de dirigir en el Juego de Futuras Estrellas de MLB.

"Es un honor manejar en Sonora, que es mi tierra, y para mí es un importante reto tomar las riendas de los Yaquis por su gran historia que tiene en el circuito y la afición conocedora de este deporte. Siempre me ha gustado Obregón, una ciudad muy beisbolera y con grandes talentos", dijo Álvarez cuando fue presentado como nuevo elemento de la Tribu.

Gabe ya sabe lo que es pisar el beisbol invernal del país, ya que a finales de los años 90, jugó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave y Mayos de Navojoa, donde tuvo grandes números como pelotero.

