Los 49ers recuperan par de piezas valiosas; Purdy y Kittle están de regreso

California, Estados Unidos.- En una campaña en la que las lesiones han sido el pan de cada día, el anuncio del regreso a los entrenamientos de dos de sus jugadores claves ha levantado el ánimo al interior del campo de entrenamiento de los San Francisco 49ers.

Este miércoles, los 49ers dieron la bienvenida al mariscal de campo Brock Purdy y el ala cerrada George Kittle, quienes participaron forma limitada. Purdy se ha perdido los últimos dos juegos y cuatro de los últimos cinco por una lesión en el dedo del pie. Pero pudo unirse a la práctica por primera vez desde que se volvió a lesionar el dedo del pie en la derrota de la Semana 4 ante Jacksonville.

En su ausencia, Mac Jones se ha hecho cargo de la ofensiva y tiene marca de 3-1, pero también ha estado limitado por lesiones en la rodilla y el oblicuo, pero pudo hacer más que Purdy en la práctica, según el entrenador Kyle Shanahan.

Purdy se ha perdido varios encuentros

Y con el regreso de Purdy, los Niners (4-2) no están seguros de quién iniciará el domingo por la noche contra Atlanta, pero tienen la esperanza de tener también a Kittle como parte de la ofensiva para ese juego. Kittle se lesionó un tendón de la corva en el primer partido de la temporada y se ha perdido los últimos cinco juegos.

Kittle es una amenaza con el balón en las manos

Con la ausencia de Kittle, San Francisco ha tenido problemas con su juego aéreo, ya que el ala cerrada juego un papel vital para el equipo, por su capacidad para abrirse y correr después de la recepción como bloqueador en el juego terrestre. "Solo tenerlo de vuelta en el juego aéreo, creo que es enorme", dijo Shanahan. "Simplemente tener un atleta explosivo como él. Pero ambos, solo tenerlo en el campo en cada jugada ofensiva ayuda".

Aunado a esto, la presencia de Kittle también es importante en términos de liderazgo después de que San Francisco perdió a su líder defensivo vocal el fin de semana pasado cuando el apoyador sufrió una lesión en el tobillo que puso fin a la temporada. "Su presencia se siente en todos los aspectos del juego", dijo el corredor Christian McCaffrey sobre Kittle. "Su energía es tan grande, así que sería genial tenerlo de vuelta", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui