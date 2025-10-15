Edición Impresa Suscríbete
MLB

Mexicano Kirk contribuye con jonrón al despertar de Toronto en la SCLA

El mexicano Alejandro Kirk contribuye a la paliza de los Blue Jays sobre los Mariners, para acortar distancia en la SCLA

'El Capitán Kirk' festeja después de conectar su palo de vuelta entera Foto: Internet

Seattle, Estados Unidos.- El receptor mexicano Alejandro Kirk bateó de 4-2, con un jonrón incluido y tres carreras remolcadas, dos anotadas y los Toronto Blue Jays despertaran de su letargo ofensivo para apalear 13-4 a los Seattle Mariners y acortar distancia 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El tijuanense remachó una sexta entrada de cuatro anotaciones con un cuadrangular de tres carreras; un cañonazo por todo el jardín derecho que se llevó por delante a George Springer y Vladimir Guerrero Jr., para colocar el marcador 12-2. Fue su tercer palo de vuelta entera en la postemporada.

La escuadra canadiense conectó únicamente ocho hits y anotó cuatro carreras en los dos primeros duelos de la serie en su casa; mientras que Seattle se despachó con 17 imparables y 13 anotaciones en esos dos desafíos. Este miércoles, la historia fue diferente. Los Blue Jays finalizaron con una ofensiva de 18 imparables y 13 carreras anotadas.

Aunque el duelo no inició de la mejor manera para ellos, ya que Seattle no esperó mucho y rápidamente tomó ventaja en el cierre del primer inning, con jonrón de dos anotaciones de Julio Rodríguez, llevándose por delante a Randy Arozarena.

Pero los Blue Jays respondieron y lo hicieron en grande, con cinco anotaciones en la apertura del tercer episodio; Ernie Clement abrió con doblete y Andrés Giménez lo remolcó con vuelacercas, para emparejar el marcador.

Nathan Lukes y Vladimir Guerrero Jr. siguieron la 'fiesta' con sencillo y doblete; el mexicano Alejandro Kirk recibió base por bolas y Lukes anotó con un wild pitch, mientras que Daulton Varsho envió dos carreras al plato con otro doblete, para el 5-2.

George Springer con su tercer jonrón de la postemporada, aumentó la ventaja para Toronto en la parte alta de la cuarta entrada y Guerrero Jr. lo imitó con otro palo de vuelta entera en el quinto episodio, donde los canadienses sumaron dos rayitas para poner el marcador 8-2.

Bieber tuvo bastante apoyo a la ofensiva
Shane Bieber (1-0) sobrevivió a un primer capítulo de dos anotaciones para apuntarse la decisión; con una labor de cuatro hits y dos anotaciones. George Kirby (0-1) fue el derrotado, al admitir ocho hits y ocho carreras en cuatro entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

