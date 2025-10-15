Naranjeros de Hermosillo anuncia su roster para el juego inaugural con el Tucson Baseball Team

Hermosillo, Sonora.- Este 15 de octubre da inicio la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en cinco de las 10 plazas que forman parte del circuito. Los Naranjeros de Hermosillo comenzarán la campaña en casa, recibiendo al Tucson Baseball Team y, a falta de unas horas para que se cante el playball, el equipo de la capital ha publicado la lista de los jugadores que iniciarán el camino hacia su campeonato 18.

El plantel que será dirigido por Juan Gabriel Castro es uno de los más sólidos de toda la liga, pues combina la experiencia de jugadores como Agustín Murillo y Gabriel Gutiérrez con jugadores jóvenes que tienen una gran proyección en MLB como Reivaj García y Ángel Ramírez; adicionado al material nacional, la directiva naranjera trajo a diferentes refuerzos extranjeros que colocan a Hermosillo entre los contendientes al título.

Roster de Naranjeros de Hermosillo para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026

Receptores

Sergio Burruel

Gabriel Gutiérrez

Andrés Sosa

Infielders

Jasson Atondo

Darick Hall

Willie Calhoun

Agustín Murillo

Reivaj García

Edson García

Outfielders

Jesús Loya

José Cardona

Harold Ramirez

Francisco Lugo

Terry Browens Jr.

Ángel Ramírez

#Deportes | Naranjeros de Hermosillo prepara show inaugural para el inicio de la LAMP temporada 2025-2026 ?uD83CuDF4Ahttps://t.co/09StSMfkJS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Lanzadores

Wilmer Ríos

Luis Márquez

Touki Toussaint

Raúl Barrón

Ozzie Méndez

Martín González

Enrique Castillo

Jorge Rodríguez

José Alberto

Ángel Augusto Mendieta

Rolando Mora

Sergio Rodríguez

Tyler Myrick

Chase Jesse

Matt Foster

Cuerpo técnico

Juan Gabriel Castro

Héctor Estrada

Elmer Dessens

Alfredo Corral

Isidro Márquez

Seguí Valenzuela.

Juan Carlos Canizales

Adulfo Camacho

Cornelio García

Jesús Alfredo Arredondo

Alfredo Meza Peinado

Carlos Gastelum

Fernando Siri

Christian Arriaga

Marco Antonio Soto

Alberto Molina

Cristian Lucero

Dante Lugo

Julio Salcido

Ary Íñiguez

Ricardo Navarro

El Estadio Fernando Valenzuela presenciará el arranque de una nueva temporada en doble partida, pues, además de ser la sede para la localía de Naranjeros, será la casa provisional para el equipo de Tucson, luego de que se anunciara que no podrían usar el Kino Veterans Memorial Stadium en los primeros compromisos.

#Deportes | Inicia la Liga Arco Mexicana del Pacífico; Naranjeros de Hermosillo recibe al Tucson Baseball Team ?uD83CuDF4Ahttps://t.co/eTruIt7FAy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui