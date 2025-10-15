Naranjeros de Hermosillo anuncia su roster para el juego inaugural con el Tucson Baseball Team

Hermosillo, Sonora.- Este 15 de octubre da inicio la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en cinco de las 10 plazas que forman parte del circuito. Los Naranjeros de Hermosillo comenzarán la campaña en casa, recibiendo al Tucson Baseball Team y, a falta de unas horas para que se cante el playball, el equipo de la capital ha publicado la lista de los jugadores que iniciarán el camino hacia su campeonato 18.
El plantel que será dirigido por Juan Gabriel Castro es uno de los más sólidos de toda la liga, pues combina la experiencia de jugadores como Agustín Murillo y Gabriel Gutiérrez con jugadores jóvenes que tienen una gran proyección en MLB como Reivaj García y Ángel Ramírez; adicionado al material nacional, la directiva naranjera trajo a diferentes refuerzos extranjeros que colocan a Hermosillo entre los contendientes al título.
Roster de Naranjeros de Hermosillo para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026
Receptores
- Sergio Burruel
- Gabriel Gutiérrez
- Andrés Sosa
Infielders
- Jasson Atondo
- Darick Hall
- Willie Calhoun
- Agustín Murillo
- Reivaj García
- Edson García
Outfielders
- Jesús Loya
- José Cardona
- Harold Ramirez
- Francisco Lugo
- Terry Browens Jr.
- Ángel Ramírez
Lanzadores
- Wilmer Ríos
- Luis Márquez
- Touki Toussaint
- Raúl Barrón
- Ozzie Méndez
- Martín González
- Enrique Castillo
- Jorge Rodríguez
- José Alberto
- Ángel Augusto Mendieta
- Rolando Mora
- Sergio Rodríguez
- Tyler Myrick
- Chase Jesse
- Matt Foster
Cuerpo técnico
- Juan Gabriel Castro
- Héctor Estrada
- Elmer Dessens
- Alfredo Corral
- Isidro Márquez
- Seguí Valenzuela.
- Juan Carlos Canizales
- Adulfo Camacho
- Cornelio García
- Jesús Alfredo Arredondo
- Alfredo Meza Peinado
- Carlos Gastelum
- Fernando Siri
- Christian Arriaga
- Marco Antonio Soto
- Alberto Molina
- Cristian Lucero
- Dante Lugo
- Julio Salcido
- Ary Íñiguez
- Ricardo Navarro
El Estadio Fernando Valenzuela presenciará el arranque de una nueva temporada en doble partida, pues, además de ser la sede para la localía de Naranjeros, será la casa provisional para el equipo de Tucson, luego de que se anunciara que no podrían usar el Kino Veterans Memorial Stadium en los primeros compromisos.
