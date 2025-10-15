Naranjeros de Hermosillo vs Tucson Baseball Team: MINUTO A MINUTO del juego inaugural de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo reciben a Tucson Baseball Team en el Estadio Fernando Valenzuela para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). La ceremonia de inauguración está programada para las 18:00 horas y el playball se cantará en punto de las 19:30 horas. Los pitchers abridores serán Thomas Dorminy por el equipo de visita y Wilmer Ríos por los locales.
El score se mantiene 1-0 en favor de Tucson Baseball
Después de 2 entradas completas, el score se mantiene 1-0 en favor de Tucson Baseball Team.
Tucson anota la primera carrera del juego
El bateador designado Jose Carlos Ureña saca una rola por primera, anotando desde tercera base Agustín Ruiz.
Tucson 1, Hermosillo 0
Se canta el Play Ball
A las 19:37 se canta el Play Ball en el Fernando Valenzuela, arrancando así una nueva temporada para Naranjeros de Hermosillo.
Saltan al terreno de juego los Naranjeros de Hermosillo
Saltan al terreno de juego los Naranjeros de Hermosillo.
Show espectacular
Con un show de luces y pirotecnia comienza la fiesta de inauguración en el Fernando Valenzuela.
Lanzan la primera bola
Jugadores de distintas décadas de Naranjeros lanzan la primera bola previo al inicio del juego inaugural.
De las décadas de los 70-80, Sergio 'Kaliman' Robles; de los 90-00, Cornelio García; de 2000-2010, Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum; y de la década actual, Agustín Murillo.
Honores a la bandera
Honores a la bandera con la participación de la 4.ª Zona Militar y entonación del Himno Nacional por Silvia Caballero.
Naranjeros rinde homenaje al legendario Héctor Espino
Entran Los Naranjeros
Se presentan los 17 veces campeones Naranjeros de Hermosillo.
Se presenta el Tucson Baseball Team
Hace su presentación oficial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico el Tucson Baseball Team.
Line ups
Así saltarán al terreno de juego Naranjeros de Hermosillo y Tucson Baseball Team para el primer juego de la temporada.
Se abren las puertas
17:04 Se abren al público las puertas del estadio Fernando Valenzuela en Hermosillo para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico entre Naranjeros contra Tucson Baseball Team.