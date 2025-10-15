Naranjeros de Hermosillo vs Tucson Baseball Team: MINUTO A MINUTO del juego inaugural de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo reciben a Tucson Baseball Team en el Estadio Fernando Valenzuela para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). La ceremonia de inauguración está programada para las 18:00 horas y el playball se cantará en punto de las 19:30 horas. Los pitchers abridores serán Thomas Dorminy por el equipo de visita y Wilmer Ríos por los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui