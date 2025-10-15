Edición Impresa Suscríbete
Naranjeros de Hermosillo vs Tucson Baseball Team: MINUTO A MINUTO del juego inaugural de la LAMP

Los Naranjeros de Hermosillo reciben a Tucson Baseball en el Estadio Fernando Valenzuela para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la LAMP

Naranjeros de Hermosillo vs Tucson Baseball Team Foto: TRIBUNA / Moisés Mendoza

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo reciben a Tucson Baseball Team en el Estadio Fernando Valenzuela para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). La ceremonia de inauguración está programada para las 18:00 horas y el playball se cantará en punto de las 19:30 horas. Los pitchers abridores serán Thomas Dorminy por el equipo de visita y Wilmer Ríos por los locales.

En vivo
20:21 Hrs

El score se mantiene 1-0 en favor de Tucson Baseball

Después de 2 entradas completas, el score se mantiene 1-0 en favor de Tucson Baseball Team.

19:52 Hrs

Tucson anota la primera carrera del juego

El bateador designado Jose Carlos Ureña saca una rola por primera, anotando desde tercera base Agustín Ruiz.

Tucson 1, Hermosillo 0

Tucson anota la primera carrera del juego

 

19:42 Hrs

Se canta el Play Ball

A las 19:37 se canta el Play Ball en el Fernando Valenzuela, arrancando así una nueva temporada para Naranjeros de Hermosillo.

19:41 Hrs

Saltan al terreno de juego los Naranjeros de Hermosillo

Saltan al terreno de juego los Naranjeros de Hermosillo.

19:32 Hrs

TRIBUNA presente

Tribuna presente en el Estadio Fernando Valenzuela durante la temporada 2025-2026 de Naranjeros de Hermosillo.

TRIBUNA está presente
19:15 Hrs

Show espectacular

Con un show de luces y pirotecnia comienza la fiesta de inauguración en el Fernando Valenzuela.

Show espectacular

 

19:06 Hrs

Lanzan la primera bola

Jugadores de distintas décadas de Naranjeros lanzan la primera bola previo al inicio del juego inaugural.

De las décadas de los 70-80, Sergio 'Kaliman' Robles; de los 90-00, Cornelio García; de 2000-2010, Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum; y de la década actual, Agustín Murillo.

Lanza la primera bola
18:47 Hrs

Honores a la bandera

Honores a la bandera con la participación de la 4.ª Zona Militar y entonación del Himno Nacional por Silvia Caballero.

Honores a la bandera con la participación de la 4.ª Zona Militar y entonación del Himno Nacional por Silvia Caballero.
18:42 Hrs

Naranjeros rinde homenaje al legendario Héctor Espino

Como cada inicio de temporada, Naranjeros rinde homenaje al legendario Hector Espino durante la presentación del equipo.
18:39 Hrs

Entran Los Naranjeros

Se presentan los 17 veces campeones Naranjeros de Hermosillo.

Se presentan los 17 veces campeones Naranjeros de Hermosillo.
18:32 Hrs

Se presenta el Tucson Baseball Team

Hace su presentación oficial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico el Tucson Baseball Team.

Hace su presentación oficial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico el Tucson Baseball Team

 

18:03 Hrs

Line ups

Así saltarán al terreno de juego Naranjeros de Hermosillo y Tucson Baseball Team para el primer juego de la temporada.

Line Ups
17:59 Hrs

Se abren las puertas

17:04 Se abren al público las puertas del estadio Fernando Valenzuela en Hermosillo para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico entre Naranjeros contra Tucson Baseball Team.

Se abren las puertas
