Naranjeros de último momento anuncia la llegada de una exestrella de la Liga de Australia

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles se cantará playball y se pondrá en marcha la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero a horas de que arranque la fiesta de invierno, los Naranjeros de Hermosillo anunciaron un refuerzo de última hora.

La directiva de los de la capital de Sonora le dio la bienvenida al lanzador Chase Jessee, quien desde hoy viste los colores del combinado más ganador del beisbol invernal del país. El flamante refuerzo fortalecerá el bullpen.

Jessee es un lanzador zurdo que comenzó su aventura en el 'Rey de los Deportes' en la Universidad de Urbana y Malone. En el 2023 llegó a la Liga Independiente con los Northern Colorado Owlz en la Pioner League, donde tuvo marca de 2-2 en ganados y perdidos con 26 apariciones.

El lanzador zurdo Chase Jessee se une a la Escuadra Naranja para fortalecer el pitcheo en la temp. 25-26 de la @Liga_Arco. ¡Bienvenido a nuestra familia, Chase! uD83CuDF4A pic.twitter.com/lCTtTjXZjM — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 15, 2025

En 2024, Jessee formó parte del equipo de Melbourne en la Liga de Australia, donde tuvo seis juegos, no ganó ni perdió, tuvo una labor de siete entradas y un tercio, con además ocho 'chocolates', siendo una garantía en el relevo.

Mientras que este año, el pelotero regresó al beisbol de liga independiente con Sioux City de la American Association, donde en 42 juegos tuvo récord de 8-1, lanzó 53 entradas y tuvo 85 ponches a cambio de 29 bases por bolas. Debido a que acaba de llegar, es poco probable que el pitcher tenga actividad esta noche, en el choque inaugural que tienen los Naranjeros frente a Tucson.

Venados suma otro refuerzo

Igualmente, los Venados de Mazatlán aprovecharon los últimos minutos para sumar otro extranjero a sus filas; se trata del lanzador Michael Domínguez, quien hará su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. "Me siento muy bien, gracias a Dios de ya estar aquí con el equipo de Venados. El ambiente me encanta, es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero me gusta. He escuchado muchas cosas buenas de la pelota en México, que es una liga buena, con mucha competitividad, y eso es lo que me gusta", declaró.

"Pueden esperar a un jugador siempre eléctrico, dando lo mejor para el equipo y los fanáticos. Hay mucho talento en este equipo, jugadores jóvenes. Tengo a Jonatan Bernal, que es como mi hermano; jugamos varios años juntos, y veo mucho potencial aquí", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui