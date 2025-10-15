Naranjeros le da una bienvenida explosiva a Tucson en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo comenzaron la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con una victoria de 6 carreras a 1 sobre el Tucson Baseball Team. Los visitantes anotaron la primera carrera del encuentro en una jugada de selección en la que anotó Agustín Ruiz.

Fue hasta la tercera entrada cuando Hermosillo empató el score con un elevado al jardín derecho de Harold Ramírez que produjo la primera para los de casa en los spikes de Andrés Sosa. En la parte baja de la cuarta, Agustín Murillo conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo, poniendo a Naranjeros arriba en el score 2-1 sobre Tucson.

La galería de la primera victoria de la temporada. W. uD83CuDF4A pic.twitter.com/a5480jREiU — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 16, 2025

Posteriormente, en la misma entrada, Harold Ramirez se trajo otras dos carreras para los de casa con un sencillo productor con el que anotaron Reivaj García y Andrés Sosa, poniendo la pizarra 3 carreras contra 1 en favor de los anfitriones.

Hermosillo volvió al ataque en el cierre de la octava, anotando primero TT Bowens tras un fly de sacrificio al jardín izquierdo de Agustín Murillo, aumentando la ventaja a 5-1. En la misma entrada, Andrés Sosa produjo la sexta carrera para Naranjeros con un doblete, anotando Reivaj García.

Detalles

Por Naranjeros, Harold Ramírez se fue de 3-1 con 3 carreras producidas y Agustín Murillo, quien conectó el cuadrangular 100 de su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se fue de 3-1 con carreras remolcadas.

Wilmer Ríos lanzó 5 entradas y un tercio, permitiendo solo 1 carrera. Recibió 4 hits, ponchó a 3 bateadores y regaló 2 bases por bola. El pitcher perdedor por Tucson fue Thomas Dorminy, quien lanzó 3 entradas y un tercio, permitiendo 3 hits, incluido el homerun de Agustín Murillo. Admitió 2 carreras, ponchó a 2 y regaló 1 base.

AGUSTÍN MURILLO YA ES DEL CLUB 100-100



El tijuanense Agustín Murillo (@ClubNaranjeros) se convirtió en el segundo pelotero en la historia de la @Liga_Arco con una carrera de 100 cuadrangulares y 100 robos de base.



Murillo se unió a Matías Carrillo en ese exclusivo club de la… pic.twitter.com/2MWLrXcl4k — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui