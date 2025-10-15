Pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford causó pérdidas millonarias

Ciudad de México.- Lejos de lo que todos los aficionados al boxeo pensaban, la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford del mes de septiembre dejó pérdidas millonarias, según comentó un analista. El combate tuvo una gran popularidad en el mundo, mas no fue suficiente para poder solventar los gastos de logística, además de cubrir las elevadas bolsas garantizadas a los atletas que participaron en la función.

Desde que se anunció el combate, la expectativa creció en todos los seguidores de dicha disciplina, pues, aunada a la popularidad que tiene el 'Canelo', la intriga de verlo contra un boxeador de perfil tan contrastante con el estilo del tapatío era un atractivo que se había visto en pocas ocasiones durante la carrera del mexicano. La sede elegida fue la casa del pugilismo en el mundo, Las Vegas, Estados Unidos.

El Allegiant Stadium fue el recinto perfecto para albergar tan esperada función; el estadio que sirve como casa para los Raiders de la NFL recibió por primera ocasión una función de boxeo. En pocas horas, los boletos se agotaron y más de 70 mil personas se dieron cita para presenciar el combate; al final de la noche, Crawford se llevó la victoria, despojando de las cuatro fajas más importantes en el peso de los supermedianos a Álvarez Barragán.

El promotor británico, Eddie Hearn, aseguró que, a pesar del gran revuelo que tuvo el combate a nivel mundial, no dejó ganancias a Turki Al-Alshikh, quien terminó perdiendo algunos millones de pesos. "No sé las cifras. Pero probablemente hubo pérdida en esa función debido al acuerdo que Turki hizo con Canelo y Crawford. Ese no fue un show de Dana White. Fue financiada por Turki Al-Alshikh".

El promotor Eddie Hearn le quitó la etiqueta de "éxito financiero garantizado" al combate entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford. A pesar de que las imágenes del estadio repleto lucían impresionantes, Hearn soltó una bomba: fue una función terminara con pérdidas económicas.… pic.twitter.com/2oL1vXcblP — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 15, 2025

A pesar de que el evento generó más de 40 millones en taquillas, además del alto contrato que se firmó con Netflix, quien tuvo los derechos exclusivos en la transmisión, los altos costos logísticos y la renta del inmueble fueron los causantes de la gran pérdida económica. Aunado a eso y según varios portales estadounidenses, 'Canelo' se llevó una bolsa superior a los 100 millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui