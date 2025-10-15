Se define la Gran Final en la Copa del Mundo sub-20; Marruecos y Argentina disputarán el título

Santiago de Chile, Chile.- Luego de varias semanas intensas en tierras sudamericanas, se definieron los equipos que conformarán la gran final de la Copa del Mundo sub-20. Las selecciones de Marruecos y Argentina consiguieron su boleto a la última instancia, luego de una aguerrida semifinal; las dos escuadras se disputarán el título de la justa mundialista durante el próximo fin de semana.

La Selección de Marruecos ha sido catalogada como el 'caballo negro' del torneo, pues dio la sorpresa al clasificar en la primera posición de la primera ronda, luego de haber finalizado en primera posición la fase de grupos. Comenzaron con victorias ante Brasil y España; ya con el boleto en la bolsa, perdieron contra la Selección Mexicana en la tercera fecha de la primera parte. En octavos de final, vencieron a Corea del Sur y en los cuartos de final, eliminaron a los Estados Unidos.

En la ronda semifinal, los africanos se enfrentaron contra Francia, quienes marchaban como favoritos para conseguir la victoria; luego de un apretado encuentro, el ganador se tuvo que definir desde la tanda de penales. Los marroquíes consiguieron adelantarse en el marcador, con anotación de Lisandru Olmeta, y el empate se hizo esperar hasta la segunda mitad, cuando Lucas Michel puso la igualdad en los cartones; ya en la ronda de penales, Naïm Byar marcó el gol que les otorgó el boleto a la final.

Los argentinos tuvieron un camino menos complicado y, hasta el momento, preservan el invicto en el mundial de la especialidad; en fase de grupos, finalizaron con tres victorias, al haber superado a Cuba, Australia e Italia. En la primera ronda de eliminación directa, se enfrentaron contra Nigeria, a quienes superaron de manera holgada; en los cuartos de final, vencieron a la Selección Mexicana con marcador de dos goles por cero.

Ya en ronda semifinal, se enfrentaron a Colombia, un viejo rival de la Conmebol; luego de un primer tiempo emocionante, al minuto 73 cayó la única anotación del compromiso, a cargo de Gianluca Prestianni. Con este resultado, la Selección Argentina consiguió regresar a la instancia final por primera ocasión desde el 2007, cuando se quedaron con el título.

La Selección de Marruecos y Argentina se enfrentarán en la gran final de la Copa del Mundo sub-20 2025, el domingo, 19 de octubre a las 17:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui