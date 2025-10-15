Toronto espera la mejor versión de Scherzwer para el Juego 4 de la SCLA

Seattle, Estados Unidos.- Los Toronto Blue Jays no ocultan su deseo de ver la mejor versión de Max Scherzer cuando suba al montículo para abrir el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle el jueves por la noche. Su yo excitable y luchador.

"Me encanta. Esto es para lo que juegas", dijo Scherzer. "Quieres tener la pelota en esta situación, quieres estar lanzando en la postemporada", señaló el veterano serpentinero de 41 años, quien no ha lanzado en un juego desde su última apertura de temporada regular el 24 de septiembre contra Boston.

El veterano lanzador confía en realizar un buen trabajo

El tres veces ganador del Premio Cy Young está haciendo su apertura 26 de postemporada y la su aparición 31 en general. El martes, Scherzer y su compañero derecho Chris Bassitt fueron agregados al roster de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de Toronto después de perderse la Serie Divisional contra los Yankees.

Bassitt lanzó una entrada y dos tercios en blanco en una aparición de relevo durante la derrota del lunes por la noche por 10-3 ante los Marineros. "Espero que Max sea Max", dijo Bassitt, "en el aspecto de simplemente salir y ejecutar a un nivel muy, muy alto".

El diestro está listo para el Juego 4

Pero Scherzer tiene marca de 0-3 en sus últimas ocho aperturas de postemporada desde la Serie Mundial de 2019. Tuvo marca de 1-3 con efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas de la temporada 2025.

Scherzer admitió que su pitcheo no estuvo a la altura de sus estándares hacia el final de la temporada, y que se tomó el tiempo para poner su cuerpo en orden. El manager John Schneider dijo el domingo que el dolor de cuello limitó a Scherzer al final de la temporada. El ocho veces All-Star tampoco lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

El lanzador ha estado apoyando a su equipo

Scherzer, quien finalizó un contrato de un año y 15.5 millones con Toronto en febrero, tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5.19 en 17 aperturas este año, su 18 en las Grandes Ligas. "No quiero sentarme aquí e ir hacia atrás y culpar a las lesiones por cualquier forma en que lancé", dijo Scherzer. "Cuando tomo el montículo, tomo el montículo y tengo la actitud (de que) voy a ganar pase lo que pase".

Después de perder los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en casa, los Blue Jays necesitan ganar al menos dos de tres en Seattle para enviar la serie al mejor de siete de regreso a Toronto.

"Somos un gran equipo", dijo Scherzer el miércoles. "Lo he visto una y otra vez a lo largo de este año, la cantidad de veces que respondimos de tantas maneras diferentes. Tuvimos tantas victorias de remontada. Hemos jugado un gran beisbol. Sí, perdimos dos juegos. Sí, obviamente estos son juegos que deben ganar. Todos entendemos lo que está en juego".

Fuente: Tribuna del Yaqui