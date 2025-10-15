Vinicius Jr. enfrenta demanda en Brasil; el delantero del Real Madrid podría ir a cárcel

Ciudad de México.- Una nueva polémica se suma para el Real Madrid, pues su delantero estrella, Vinicius Jr., tiene deudas con la justicia en Brasil y podría terminar tras las rejas. El goleador merengue fue procesado en tierras amazónicas y en los próximos días enfrentará un juicio, luego de que uno de sus vecinos presentara una demanda, alegando que perturbó la tranquilidad ajena en la zona de su residencia.

La causa de la molestia se originó luego de la polémica fiesta que organizó para celebrar su cumpleaños 25; dicho festejo contó con personalidades de fama internacional, como Eduardo Camavinga, compañero del brasileño en el Real Madrid, y la cantante Anita. Dicha fiesta tuvo más de 500 asistentes, lo que causó la molestia de los residentes de Vargem Grande, una lujosa zona ubicada al suroeste de Río de Janeiro.

El medio que destapó el proceso legal que enfrentará el futbolista fue el diario local O Globo, quienes detallaron la demanda que fue interpuesta en contra de Vinicius. El denunciante fue Antônio José de Sousa, quien vive en el exclusivo vecindario; según lo que relató, llamó a la Policía Militar por el alto ruido y, al llegar los oficiales, redujeron el volumen de la música, aunque bastó que la autoridad se retirara de la zona para que volvieran a subirlo.

¡SE SALIÓ DE CONTROL LA FIESTA!



Vinicius, procesado en Brasil por "perturbar" a vecinos con una fiesta.



El brasileño festejó su cumpleaños 25 con más de 500 invitados y una serie de conciertos.

Es por eso que el caso llegó hasta el Noveno Juzgado Especial Penal de Río, quienes se encargarán del seguimiento y resolución del mismo; dicho organismo se encargará de investigar la comisión de delitos menores. El jugador tendrá que enfrentar un juicio, el cual tiene programada la audiencia inicial para el 6 de noviembre del presente año.

La estrella del Real Madrid, en caso de que se encuentre culpable, podría pasar algunos días en la cárcel, pues, según las leyes brasileñas, la perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos tiene una condena que va desde los 15 días hasta los tres meses tras las rejas. De igual manera y si el juez así lo dictamina, Vinicius Jr. tendría que cubrir un monto indeterminado como multa para la reparación del daño.

uD83DuDEA8 Vinícius Junior is being prosecuted in Brazil for the 2-day party he held to celebrate his 25th birthday, between July 19 and the early hours of the 21st of that month.



Neighbors filed a complaint against him for noisemaking. The party took place in a luxurious estate… pic.twitter.com/dOltOaKgTQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 15, 2025

Dicho festejo duró más de dos días, comenzando el 19 de julio y finalizando hasta la madrugada del 23 del mismo mes; la fiesta incluyó varios conciertos privados, entre ellos, del cantante estadounidense Travis Scott.

Fuente: Tribuna del Yaqui