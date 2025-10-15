Westbrook va por una campaña más en la NBA; acuerda con los Sacramento Kings

Los Ángeles, Estados Unidos.- Russell Westbrook se ha convertido en un auténtico trotamundos del baloncesto; pasando de un equipo a otro en sus 18 temporada como jugador en la NBA. Este miércoles, se dio a conocer que el ex Jugador Más Valioso y nueve veces All-Star se unirá a los Sacramento Kings, dijo el miércoles una persona familiarizada con el acuerdo.

El agente de Westbrook, Jeff Schwartz, confirmó el acuerdo para el portal de ESPN el miércoles temprano. Schwartz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia AP.

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Russell Westbrook has agreed on a deal to sign with the Sacramento Kings, Jeff Schwartz of Excel Sports Management tells ESPN. The 2017 league MVP enters his 18th NBA season. pic.twitter.com/Y0SrfKJrcf — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025

El base de 36 años, está entrando en su temporada número 18 en la liga. Es el líder de todos los tiempos con 203 triples-dobles y ocupa el puesto 20 en la historia de la NBA con 26,205 puntos y el octavo con 9,925 asistencias. Tiene promedios de carrera de 21.2 puntos, 7.0 rebotes y 8.0 asistencias.

El polivalente jugador volverá para una campaña más

Westbrook comenzó su carrera en la NBA con el Oklahoma City en 2014 y se asoció con Kevin Durant para ayudar al Thunder a convertirse en una potencia de la liga. Después de que Durant dejara al equipo para unirse a los Golden State Warriors, Westbrook fue nombrado MVP de la liga la temporada siguiente, el primero de sus tres consecutivos promediando un triple-doble. También ganó dos títulos de anotación y dos premios All-Star MVP antes de dejar el Thunder en 2019.

Westbrook vestirá su séptimo jersey en la NBA

Desde entonces, Westbrook ha rebotado en varios equipos, habiendo jugado para los Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets.

La temporada pasada, Westbrook promedió 13.3 puntos, 4.9 rebotes y 6.1 asistencias para Denver. El jugador de 1.93 metros Sigue siendo querido en Oklahoma City, incluso siendo vitoreado a veces en los juegos del Thunder durante las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada mientras jugaba para los Nuggets.

