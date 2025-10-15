Yaquis de Obregón presenta el roster inaugural; estos jugadores defenderán el jersey de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico comienza la temporada 2025-2026 el miércoles 15 de octubre a lo largo de cinco plazas que conforman el circuito. A falta de unas horas para que se cante el playball, los equipos ya han presentado la lista de jugadores que formarán parte del club para los juegos iniciales y 'La Tribu' no es la excepción; Yaquis de Obregón presentó su roster para la jornada inaugural de la Mex-Pac.
La novena cajemense comenzará la campaña de visita en tierras sinaloenses, pues le tocará enfrentarse contra los Cañeros de Los Mochis, en una final que tenía más de seis años sin presenciarse. La ceremonia inaugural está programada para las 18:40 y el primer lanzamiento está pactado para las 20:15 horas (horario local).
Roster de Yaquis de Obregón para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026
Receptores
- Alfredo Hurtado
- Fernando Flores
- Néstor Ríos
- Fernando Villalobos
- José Santiago Chávez
Infielders
- Antonis Macías
- Juan Carlos Gamboa
- Víctor Márquez
- Kevin Villavicencio
- Riley Unroe
- Roberto Valenzuela
- Víctor Mendoza
Outfielders
- Allen Córdoba
- Andrew Navigator
- Braulio Cavero
- Guillermo Williamson
- Miguel Guzmán
- Sebastián Elizalde
Lanzadores
- Aníbal Cervantes
- Brandon Brennan
- Cristian Alvarado
- David Sweet
- Jesús Luna
- Giovanni Vargas
- Jesús Manuel Chávez
- Josué Juárez
- Odrisamer Despaigne
- Samuel Zazueta
- Saúl Vázquez
- Vladimir Gutiérrez
Cuerpo técnico
- Gabe Alvarez
- Octavio Álvarez
- Sergio Omar Gastelum
- Jesús Manuel López
- Carlos Sivers
- Mario Mendoza Jr.
- Leonardo Rodríguez
- Héctor Álvarez
- Carlos Rivera
- Enrique Amarillas
- Juan Carlos Toledo
- Gerardo Castañeda
- Efraín Anguiano
- Ramses Pedraza
Los 30 jugadores incluidos en esta lista son los que podrán ver actividad en el encuentro del 15 de octubre y podría someterse a ajustes de cara a la jornada inaugural en el Estadio Yaquis. En el roster oficial, destacan las ausencias de algunos peloteros, como los lanzadores Efraín Contreras y Edwin Fierro, quienes ya se encuentran trabajando con Yaquis y pudieran incorporarse en el roster de la primera serie inaugural contra los Venados de Mazatlán.
Fuente: Tribuna del Yaqui