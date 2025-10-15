Yaquis de Obregón presenta el roster inaugural; estos jugadores defenderán el jersey de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico comienza la temporada 2025-2026 el miércoles 15 de octubre a lo largo de cinco plazas que conforman el circuito. A falta de unas horas para que se cante el playball, los equipos ya han presentado la lista de jugadores que formarán parte del club para los juegos iniciales y 'La Tribu' no es la excepción; Yaquis de Obregón presentó su roster para la jornada inaugural de la Mex-Pac.

La novena cajemense comenzará la campaña de visita en tierras sinaloenses, pues le tocará enfrentarse contra los Cañeros de Los Mochis, en una final que tenía más de seis años sin presenciarse. La ceremonia inaugural está programada para las 18:40 y el primer lanzamiento está pactado para las 20:15 horas (horario local).

Roster de Yaquis de Obregón para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026

Receptores

Alfredo Hurtado

Fernando Flores

Néstor Ríos

Fernando Villalobos

José Santiago Chávez

Infielders

Antonis Macías

Juan Carlos Gamboa

Víctor Márquez

Kevin Villavicencio

Riley Unroe

Roberto Valenzuela

Víctor Mendoza

Outfielders

Allen Córdoba

Andrew Navigator

Braulio Cavero

Guillermo Williamson

Miguel Guzmán

Sebastián Elizalde

Lanzadores

Aníbal Cervantes

Brandon Brennan

Cristian Alvarado

David Sweet

Jesús Luna

Giovanni Vargas

Jesús Manuel Chávez

Josué Juárez

Odrisamer Despaigne

Samuel Zazueta

Saúl Vázquez

Vladimir Gutiérrez

Gutierrez y Despaigne son parte del cuerpo de lanzadores de Yaquis

Cuerpo técnico

Gabe Alvarez

Octavio Álvarez

Sergio Omar Gastelum

Jesús Manuel López

Carlos Sivers

Mario Mendoza Jr.

Leonardo Rodríguez

Héctor Álvarez

Carlos Rivera

Enrique Amarillas

Juan Carlos Toledo

Gerardo Castañeda

Efraín Anguiano

Ramses Pedraza

El manager, Gabe Álvarez ya se encuentra con el equipo

Los 30 jugadores incluidos en esta lista son los que podrán ver actividad en el encuentro del 15 de octubre y podría someterse a ajustes de cara a la jornada inaugural en el Estadio Yaquis. En el roster oficial, destacan las ausencias de algunos peloteros, como los lanzadores Efraín Contreras y Edwin Fierro, quienes ya se encuentran trabajando con Yaquis y pudieran incorporarse en el roster de la primera serie inaugural contra los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui