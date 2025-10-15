Edición Impresa Suscríbete
YAQUIS DE OBREGÓN

Yaquis de Obregón presenta el roster inaugural; estos jugadores defenderán el jersey de 'La Tribu'

Los Yaquis de Obregón presentaron su lista de jugadores que defenderán los colores de 'La Tribu' durante la jornada inaugural de la LAMP

Yaquis de Obregón presenta el roster inaugural; estos jugadores defenderán el jersey de 'La Tribu'
Yaquis de Obregón presentó su roster oficial para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026 Foto: Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico comienza la temporada 2025-2026 el miércoles 15 de octubre a lo largo de cinco plazas que conforman el circuito. A falta de unas horas para que se cante el playball, los equipos ya han presentado la lista de jugadores que formarán parte del club para los juegos iniciales y 'La Tribu' no es la excepción; Yaquis de Obregón presentó su roster para la jornada inaugural de la Mex-Pac.

La novena cajemense comenzará la campaña de visita en tierras sinaloenses, pues le tocará enfrentarse contra los Cañeros de Los Mochis, en una final que tenía más de seis años sin presenciarse. La ceremonia inaugural está programada para las 18:40 y el primer lanzamiento está pactado para las 20:15 horas (horario local).

Roster de Yaquis de Obregón para la jornada inaugural de la LAMP 2025-2026

Receptores

  • Alfredo Hurtado
  • Fernando Flores 
  • Néstor Ríos 
  • Fernando Villalobos
  • José Santiago Chávez

Infielders

  • Antonis Macías 
  • Juan Carlos Gamboa
  • Víctor Márquez 
  • Kevin Villavicencio 
  • Riley Unroe
  • Roberto Valenzuela 
  • Víctor Mendoza

Outfielders

  • Allen Córdoba
  • Andrew Navigator
  • Braulio Cavero 
  • Guillermo Williamson 
  • Miguel Guzmán 
  • Sebastián Elizalde

Lanzadores

  • Aníbal Cervantes
  • Brandon Brennan
  • Cristian Alvarado 
  • David Sweet
  • Jesús Luna
  • Giovanni Vargas
  • Jesús Manuel Chávez 
  • Josué Juárez 
  • Odrisamer Despaigne 
  • Samuel Zazueta 
  • Saúl Vázquez 
  • Vladimir Gutiérrez
Gutierrez y Despaigne son parte del cuerpo de lanzadores de Yaquis
Gutierrez y Despaigne son parte del cuerpo de lanzadores de Yaquis

Cuerpo técnico

  • Gabe Alvarez 
  • Octavio Álvarez 
  • Sergio Omar Gastelum 
  • Jesús Manuel López 
  • Carlos Sivers
  • Mario Mendoza Jr.
  • Leonardo Rodríguez 
  • Héctor Álvarez 
  • Carlos Rivera
  • Enrique Amarillas 
  • Juan Carlos Toledo
  • Gerardo Castañeda
  • Efraín Anguiano
  • Ramses Pedraza
El manager, Gabe Álvarez ya se encuentra con el equipo
El manager, Gabe Álvarez ya se encuentra con el equipo

Los 30 jugadores incluidos en esta lista son los que podrán ver actividad en el encuentro del 15 de octubre y podría someterse a ajustes de cara a la jornada inaugural en el Estadio Yaquis. En el roster oficial, destacan las ausencias de algunos peloteros, como los lanzadores Efraín Contreras y Edwin Fierro, quienes ya se encuentran trabajando con Yaquis y pudieran incorporarse en el roster de la primera serie inaugural contra los Venados de Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones