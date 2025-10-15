Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; antecedentes en la jornada inaugural de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa.- Uno de los días más esperados en el año para los aficionados al beisbol llegó, pues la Liga Arco Mexicana del Pacífico dará inicio a la temporada 2025-2026, este 15 y 16 de octubre. Cinco plazas a lo largo de la zona del Pacífico recibirán la fiesta del 'Rey de los Deportes', con grandes shows y duelos emocionantes que conformarán la jornada inaugural del circuito invernal mexicano.

Los Yaquis de Obregón comenzarán la campaña en tierras sinaloenses, visitando a los Cañeros de Los Mochis; hasta hace una década, las jornadas inaugurales se programaban entre las ciudades más cercanas, pero la liga cambió el formato y ahora se sortean los duelos que darán inicio a la temporada. Los dos equipos que tomarán el terreno de juego del Chevron Park se han enfrentado en un par de ocasiones, con resultados igualados.

Temporada 2014-2015

Ya con el nuevo formato, los Yaquis se trasladaron hasta tierras sinaloenses para enfrentar a Cañeros en el arranque de la temporada; en el primer duelo de la serie, los locales se quedaron con la victoria, luego de haber finalizado con marcador de nueve carreras por una. Rodolfo Amador se despachó con la cuchara grande, pues finalizó el compromiso con tres producidas y, por Yaquis, Carlos Valencia fue el encargado de impulsar las carreras.

Jornada inaugural 2014-2015 en Los Mochis

En la visita recíproca, los Yaquis hicieron valer la localía, con marcador de seis carreras contra cuatro; Donald Lutz tuvo jornada de un cuadrangular y carrera producida, además de las dos rayitas enviadas al plato por Corey Wimberly en el ahora extinto Estadio Tomás Oroz Gaytán.

Temporada 2018-2019

Ambos clubes volvieron a coincidir en la temporada 2018-2019 de la LMP; de nueva cuenta, la jornada comenzó en Mochis, Sinaloa, pero ahora, el marcador se quedó a favor de Obregón. 'La Tribu' se quedó con el triunfo, con el 'Haper' Gamboa como héroe, impulsando dos de las cuatro carreras anotadas por Yaquis.

Cañeros tomó venganza en el inaugural del Estadio Yaquis, pues, con pizarra de ocho carreras por seis, se quedaron con su primer triunfo de la temporada. El juego se definió en entradas extras, pues luego de dos bateadores golpeados, Ramón Urías envió una carrera al plato y Leandro Castro puso la octava anotación para los sinaloenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui