Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO el arranque de la LAMP 2025-2026

Los Mochis, Sinaloa.- El Cerro de la Memoria presenciará el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues más de 11 mil 500 aficionados se darán cita en el Chevron Park para presenciar el duelo inaugural entre los Yaquis de Obregón y los Cañeros de Los Mochis. 'La Tribu' comenzará la campaña en tierras sinaloenses, algo que sucedió por última ocasión, hace más de seis años.

El último cruce que tuvieron las dos escuadras en una jornada inaugural fue en la temporada 2018-2019, en la última temporada que tuvo el Estadio Emilio Ibarra Almada, antes de su remodelación. Dicho encuentro se cargó a favor del conjunto cajemense, con carreras producidas para Armando Araiza, Juan Carlos Gamboa y José Juan Aguilar; el juego finalizó con marcador de cuatro carreras contra una.

El lanzador programado por Yaquis de Obregón para iniciar el encuentro es el cubano Odrisamer Despaigne, quien tendrá su tercera campaña con el club; el 'Asere' dejó marca de cinco ganados y cinco perdidos, con efectividad de 2.93 en la temporada anterior. Los Mochis enviarán a su as, Darel Torres, quien encabezó al equipo el año pasado, pues finalizó el año alcanzando los 10 triunfos con solo dos descalabros y 2.43 de ERA.

La directiva del equipo sinaloense preparó un gran espectáculo para todos los asistentes que se den cita en el recinto cañero; las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 17:00, mientras que la ceremonia inaugural está pactada para las 18:40 y el playball se cantará en punto de las 20:15 horas (hora local).

#Deportes | Yaquis de Obregón comienza la temporada 2025-2026 de LAMP; enfrentará a Cañeros de Los Mochis ?uD83EuDD29https://t.co/FulzBH3cgj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Cañeros de Los Mochis de LAMP

Estadio: Chevron Park, Los Mochis, Sinaloa

Fecha: Miércoles, 15 de octubre

Horario: 21:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/YouTube LAMP/MLB TV

Yaquis y Cañeros se enfrentarán en la jornada inaugural Cortesía: LAMP

La temporada 2025-2026 de la LAMP contará con diversos medios para la transmisión, lo que generará la difusión en todo el territorio mexicano; la liga realizó una alianza con un popular sistema de televisión por cable, además de seguir con las transmisiones por YouTube y, en días recientes, se informó que los juegos del circuito invernal mexicano estarán disponibles por la app de MLB TV.

Fuente: Tribuna del Yaqui