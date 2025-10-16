Aguafiestas; los Cañeros le repiten la dosis a Yaquis, ahora en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con justa razón, Asael Sánchez se está ganando el nombramiento como el enemigo público número uno del equipo de los Yaquis de Obregón. El jueves por la noche, el guardabosque de los verdes se voló la barda con la casa llena por segunda noche consecutiva y los Cañeros de Los Mochis se quedaron con la serie inaugural de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, al estropear la fiesta preparada en la casa de la Tribu cajemense con una victoria de 6-0.

Cual deja vu, Asael Sánchez repitió la historia de la noche anterior: la misma entrada (quinta), el mismo número de corredores en base (tres) y el mismo resultado, un cañonazo de cuatro estaciones que vació los senderos para darle ventaja de 6-0 a su equipo en el duelo inaugural de los Yaquis en casa.

¡Para los libros de récord!uD83DuDCDA



Asael Sánchez conecta Grand Slam en días consecutivos y se une a Roberto Ortíz, Brian Banks, Karim García y Carlos Valencia en realizar esta hazaña en la LAMP. uD83DuDC4FuD83EuDD29#LigaARCO? pic.twitter.com/uc1MTStyle — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 17, 2025

Previamente, el abridor de la escuadra cajemense Vladimir Gutiérrez retiró en orden los dos primeros episodios, hasta que en la apertura del tercero, Dayson Croes le conectó de cuadrangular para poner al frente a los visitantes.

Vladimir Gutiérrez fue el derrotado

Así se fueron hasta la quinta entrada, donde Rodolfo Amador encontró corredores en tercera y segunda y con sencillo al prado izquierdo envió a la registradora a Marco Jaime; luego, Leonys Martin recibió base por bolas para llenar las colchonetas y dejar la mesa servida para Asael, quien le prendió el primer lanzamiento que vio a Cristian Alvarado y lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo.

Los verdes desataron su ofensiva como visitantes

Vladimir Gutiérrez (0-1) fue el derrotado, al aceptar cuatro hits y tres carreras en cuatro capítulos, con tres ponches y tres bases por bolas. Omar Araujo (1-0) se llevó la victoria en cinco entradas completas de únicamente par de hits; con tres bases por bolas. Ocupó el apoyo de cuatro relevos para mantener en únicamente dos imparables a la ofensiva de Obregón.

¡Una más para los esmeraldas!uD83DuDC4C



Batazo productor al izquierdo de Rodolfo Amador y suman una carrera más en Cajeme.#LigaARCO? pic.twitter.com/K6z2MH8ccz — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 17, 2025

Para el viernes, los Yaquis de Obregón seguirán en casa para recibir la visita de los Venados de Mazatlán, en la primera serie de rol regular; mientras que los Cañeros regresan a Los Mochis para recibir a los Jaguares de Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui