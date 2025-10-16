Alejandro Kirk iguala y supera marcas de Vinny Castilla en los playoffs de MLB

Seattle, Estados Unidos.- Poco a poco, el receptor mexicano Alejandro Kirk se ha convertido en una figura protagónica para los Toronto Blue Jays, quienes se encuentran disputando la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Seattle Mariners.

Si durante la campaña regular el tijuanense fue factor para que los canadienses consiguieran la mejor marca del Joven Circuito, en los playoffs no ha quedado a deber y ya se perfila para convertirse en un histórico del beisbol mexicano.

El pasado miércoles, Kirk contribuyó con un cuadrangular a la paliza de su equipo ante los Mariners en el Juego 3 de la SCLA, y de paso igualó una marca que poseía sólo un pelotero tricolor en estas instancias en la Gran Carpa.

Con el cañonazo que disparó ante Caleb Ferguson de Seattle, el careta bajacaliforniano de 26 años empató con el oaxaqueño Vinicio Castilla como los únicos jugadores mexicanos en conectar tres cuadrangulares en una misma postemporada.

El cañonazo de Kirk selló la victoria de Toronto

“Muy contento de poder estar en la lista con Vinny, es algo muy grande para mí, algo que siempre miré, soñé, lo anhelé y aquí estamos gracias a Dios”, mencionó el tijuanense tras la victoria por 13-4 de su equipo.

Además, con este bambinazo de tres anotaciones Kirk llegó a siete carreras remolcadas en los playoffs, para dejar atrás el récord que también poseía Castilla de seis producciones en una misma postemporada, y este podría incrementarse, ya que a la Serie de Campeonato aún le quedan juegos por disputarse.

El jugador ha cumplido delante y detrás del plato

Sin lugar a dudas que el receptor mexicano vive su mejor campaña en las Mayores; ya que después de firmar una extensión de contrato con el equipo canadiense por cinco temporadas, recibió el llamado para participar en el Juego de Estrellas de MLB en julio.

Y no solo eso, sino que este miércoles también se dio a conocer que Kirk aparece en la terna finalista para el premio Guante de Oro de la Liga Americana, después de sus grandes actuaciones detrás del plato con los Blue Jays.

Ahora solo falta la cereza en el pastel: que el tijuanense y su equipo puedan derrotar a los Mariners para avanzar a la Serie Mundial, donde se uniría a una lista muy selecta de peloteros aztecas que pudieron conseguirlo,

Fuente: Tribuna de Yaqui