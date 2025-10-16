Equipo europeo toma ventaja para fichar a una 'estrella' de la Selección Mexicana Sub-20

Ciudad de México.- A pesar de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 a manos de Argentina, las figuras del combinado nacional han despertado interés por parte de clubes europeos y uno de ellos es Obed Vargas, actual futbolista del Seattle Sounders de la MLS. Reportes desde el Viejo Continente indican que la participación del joven mediocampista no pasó desapercibida, por lo que ya existen equipos interesados en hacerse de sus servicios.

De acuerdo con información del medio britanico The Telegraph, el Sporting Lisboa y el Chelsea son algunos de los clubes que se han interesado en el futbolista nacido en Alaska, Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana. Ekrem Konur, periodista especializado en el mercado de fichajes, también informó que Vargas estaría muy cerca de llegar a un acuerdo verbal con el equipo portugués. Según el portal Transfermarkt, el jugador tiene contrato con el Sounders hasta diciembre de 2025.

A pesar del reporte de Konur, esto solamente se trataría del primer paso, ya que posteriormente el Sporting Lisboa se tiene que sentar a negociar con la directiva del Sounders. Su participación en el Mundial Sub-20, aunado a su destacado desempeño con el conjunto estadounidense, lo ha llevado a estar en la órbita de diferentes equipos como el Atlético de Madrid y Racing Club de Strasbourg, club francés propiedad de los dueños del Chelsea.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD European clubs started tracking and monitoring Mexican talent Obed Vargas for 2026.



He’s been voted as best U22 player in MLS with Seattle Sounders set to receive approaches from Europe soon. pic.twitter.com/sPl3jlrTSe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025

Clubes europeos comenzaron a rastrear y monitorear el talento mexicano Obed Vargas para 2026. Ha sido elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS y Seattle Sounders está a punto de recibir ofertas de jugadores europeos", informó hace unos días el mismo Fabrizio Romano, periodista italiano que se especializa en noticias sobre fichajes de fútbol, en la red social X.

Por lo pronto, los rumores señalan que el equipo de la Primeira Liga ya habría avanzado con el entorno de Obed Vargas, quien tiene firme su deseo de dar el salto al futbol europeo; sin embargo, no se tiene claro si la escuadra lisboeta lo buscará en el mercado de invierno o lo aguardará hasta verano del 2026. Cabe mencionar que el mercado de fichajes invernal abre el próximo 31 de diciembre y termina el 2 de febrero del 2026, mientras que la MLS cierra su temporada en diciembre

uD83DuDEA8uD83CuDD95 #SportingCP uD83CuDDF2uD83CuDDFD

Sporting CP is close to reaching a verbal agreement on personal terms with Obed Vargas. pic.twitter.com/nHqOejNFbr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui