Gattuso se iría de Italia si no los clasifica, Neymar no renueva contrato y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista las noticias que están en tendencia. En la edición de hoy jueves 16 de octubre, conoce porqué Gennaro Gattuso dejaría de ser DT de Italia.

Lanzan libro por el 40 aniversario de la marca Jordan

Por motivo del 40 aniversario de la marca Jordan, se lanzó un libro que recopila 40 años de historia, incluyendo imágenes inéditas, recuerdos nunca antes vistos y entrevistas. El precio de esta publicación ronda entre los 2 mil 300 dólares.

Neymar aún no renueva contrato

El Santos de Brasil aún no renueva contrato a Neymar por bajo rendimiento. De acuerdo con información revelada por ESPN, al interior de la directiva del club se están tomando el tiempo para meditar si ofrecen la renovación a la estrella del balompie.

Gattuso se iría de Italia si no los clasifica

Gennaro Gattuso ha lanzado una dura advertencia a la Selección Nacional de Italia. En recientes declaraciones, el exfutbolista de 47 años compartió que dejará la dirección técnica del equipo si no clasifican al Mundial de Futbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui