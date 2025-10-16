Los Dodgers ganan a Brewers y están cerca de repetir su viaje a la Serie Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sencillo de Tommy Edman al prado central remolcó la carrera de la diferencia y los Los Angeles Dodgers están a punto de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial en 16 años, después de imponerse 3-1 a los Milwaukee Brewers y colocar 3-0 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete.

"Estamos emocionados", dijo Edman, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2024. "No jugamos muy bien durante la temporada regular y nos estamos calentando en el momento adecuado".

Desde que lo hicieran los Philadelphia Phillies en 2009, ningún campeón defensor ha llegado a la Serie Mundial y ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los New York Yankees lo hicieran de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

"Tienes que tratarlo como si fuera un juego de vida o muerte", dijo el tercera base de los Dodgers, Max Muncy. "No puedes mirar hacia adelante, y creo que eso es algo con lo que luchan muchos equipos".

“Just being in my hometown, it’s a pretty surreal feeling.” uD83DuDE4F



Tyler Glasnow soaking in the home win w/ @LaurenShehadi as Dodgers go up 3-0 in the #NLCS uD83DuDDE3? pic.twitter.com/zbCG9N0hs2 — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) October 17, 2025

El único de los 41 equipos que superó un déficit de postemporada de 3-0 fueron los Boston Red Sox de 2004 contra los Yankees, provocado por el actual manager de los Dodgers, Dave Roberts. El Juego 4 es el viernes.

Los Dodgers se fueron adelante en la parte baja de la primera entrada, donde Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby y luego anotó con un doble de Betts, pero Jake Bauers empató el marcador con un sencillo productor en la segunda.

Ohtani festeja la victoria con Muncy

Esa fue el único daño que permitió Tyler Glasnow, quien se combinó con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para darle a los abridores de los Dodgers una efectividad de postemporada de 1.54.

Misiorowski reemplazó al abridor Ashby con dos en base y un out en la primera, y ponchó a Edman y Teoscar Hernández. El derecho de 23 años superó las 100 millas por hora con 17 lanzamientos y ponchó a nueve bateadores, pero la velocidad de su recta cayó ligeramente a 98-99 millas en el sexto.

Sasaki celebra con su receptor Will Smith el último out

En la sexta entrada, Will Smith conectó un sencillo con un out y Freddie Freeman caminó después de quedarse atrás 1-2 en el conteo. Edman, quien se había ponchado dos veces contra Misiorowski, conectó un slider bajo al jardín central en el lanzamiento 73 y último de Misiorowski. Smith anotó para una ventaja de 2-1 cuando Sal Frelick hizo un lanzamiento débil.

Fuente: Tribuna del Yaqui