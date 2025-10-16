Los Mariners anuncian a su abridor para el Juego 5 de la SCLA ante Blue Jays

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners dieron a conocer este jueves que el derecho Bryce Miller será su lanzador abridor para el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en contra de los Toronto Blue Jays, el viernes.

"Obviamente, lanzó bien contra Toronto en el primer juego y estamos ansiosos por darle la pelota mañana", dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson, quien también anunció que el estelar Bryan Woo estará disponible desde el bullpen.

Bryce Miller speaks to the media previewing his start in tomorrow’s ALCS Game 5. #SeizeTheMoment https://t.co/ObIRFj3rwG — Seattle Mariners (@Mariners) October 16, 2025

Limitado a 18 aperturas, la cifra más baja de su carrera, debido a un par de períodos en la lista de lesionados causados por una inflamación en el codo derecho, Miller, de 27 años, tuvo marca de 4-6 con efectividad de 5.68 durante la temporada regular.

El derecho ganó el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del domingo en Toronto con seis entradas de una carrera y tiene una efectividad de postemporada de 2.61 en dos salidas.

Miller está listo para volver a subir a la loma el viernes

Por su parte, Woo, un derecho de 25 años, tuvo la mejor marca de su carrera con marca de 15-7 con efectividad de 2.94 en 30 aperturas, dejando su aparición más reciente el 19 de septiembre después de cinco entradas debido a rigidez pectoral. Quedó fuera de la lista de la Serie Divisional contra Detroit.

"Solo sé que estoy listo para entrar en el juego, y la última casilla para marcar es solo para que llamen mi nombre", dijo Woo el martes. Woo lideró a los Marineros en victorias, entradas (186 2/3) y ponches (198), y su efectividad fue la más baja entre los abridores calificados de Seattle. No ha hecho una aparición de relevo que no sea un Juego de Estrellas desde el 11 de abril de 2021, en su última salida para Cal Poly.

Woo podría ser utilizado como relevo en la serie

"Esta es la época del año en la que le pides a la gente que haga cosas con las que no se sienten tan cómodos o que no han hecho tanto", dijo Wilson. "Pero tiene una gran cantidad de personas que lo ayudarán. (Luis Castillo), Logan Gilbert lo hizo recientemente. Ellos pueden ayudar. Así que creo que estará en buena forma y, de nuevo, creo que está emocionado de volver a jugar".

Fuente: Tribuna del Yaqui