Se han vendido más de un millón de entradas para el Mundial; afirma la FIFA

Miami, Estados Unidos.- A poco más de ocho meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, ya se han vendido más de 1 millón de boletos, dijo el jueves la FIFA en su primera actualización de cifras desde que comenzó el inicio oficial de las ventas a principios de este mes.

De acuerdo con el máximo organismo rector del balompié mundial, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas; aunque la mayor demanda, como era de esperar, provino de compradores en Estados Unidos, Canadá y México, las tres naciones que serán anfitrionas del torneo.

El listado de los 10 primeros países con más boletos adquiridos, comprende a Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en orden, dijo la FIFA. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Este éxito se da a pesar de que solo se 28 países de los 48 que integrarán el torneo han conseguido su clasificación, lo cual tiene más que contento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo en un comunicado que "mientras las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un lugar en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, estoy encantado de que tantos fanáticos amantes del futbol también quieran ser parte de este evento decisivo en América del Norte".

#RUTAMUNDIALISTA | ¡El Mundial de 2026 ya se vive!?

Más de un millón de entradas se vendieron en 212 países, con Estados Unidos, Canadá y México como los mayores solicitantesuD83CuDF9F?



uD83DuDCC5Si no alcanzaste preventa, prepárate: la próxima venta inicia el 27 de octubre pic.twitter.com/4n2kDK2AyR — Heraldo Binario (@heraldobinario) October 16, 2025

El dirigente suizo agregó que "es una respuesta increíble y una señal maravillosa de que la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia está capturando la imaginación de los fanáticos de todo el mundo".

La FIFA no reveló cifras específicas sobre cuántas entradas se han vendido para ciertos partidos ni ofreció ningún desglose por sitio anfitrión. Tampoco ha emitido una tabla de precios de lista para las entradas, como lo ha hecho para cada Copa del Mundo anterior desde al menos 1990.

Según las cifras de asistencia al estadio enumeradas, hay aproximadamente 7.1 millones de asientos para llenar para los 104 partidos del torneo en 16 sedes de América del Norte. Se desconoce cuántos de esos asientos estarán disponibles para la venta al público.

