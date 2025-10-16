Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de los Mochis: MINUTO A MINUTO del duelo inaugural en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de caer en el arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ante los Cañeros de Los Mochis 4-1 en el Estadio Chevron Park, los Yaquis de Ciudad Obregón tienen la oportunidad de darle la vuelta a la página y vivir una verdadera fiesta este jueves 16 de octubre de 2025 en el choque inaugural en casa.

Para este duelo ante los de la nación verde, por la Tribu saltará a la lomita de los disparos el cubano Vladimir Gutiérrez, mientras que por los de Sinaloa hará lo propio Omar Araujo. El show inaugural está presupuestado para arrancar a las 18:45 (horario local). Mientras que el "playball" se contará a las 19:30 horas.

Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de los Mochis

Fuente: Tribuna del Yaqui