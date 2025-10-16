Edición Impresa Suscríbete
Liga Arco Mexicana del Pacífico

Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de los Mochis: MINUTO A MINUTO del duelo inaugural en casa

Los Yaquis de Ciudad Obregón reciben a Cañeros de los Mochis para el juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la LAMP desde casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de caer en el arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ante los Cañeros de Los Mochis 4-1 en el Estadio Chevron Park, los Yaquis de Ciudad Obregón tienen la oportunidad de darle la vuelta a la página y vivir una verdadera fiesta este jueves 16 de octubre de 2025 en el choque inaugural en casa.

Para este duelo ante los de la nación verde, por la Tribu saltará a la lomita de los disparos el cubano Vladimir Gutiérrez, mientras que por los de Sinaloa hará lo propio Omar Araujo. El show inaugural está presupuestado para arrancar a las 18:45 (horario local). Mientras que el "playball" se contará a las 19:30 horas.

En vivo
18:42 Hrs

Karim García ya lanza la primera bola

18:24 Hrs

Honores a la bandera en el Estadio Yaquis

18:16 Hrs

Presentación de los peloteros de Yaquis

Presentación de los peloteros de Yaquis que verán actividad en la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

18:00 Hrs

Karim García presente

El cajemense Karim García será encargado de lanzar la primera bola de la serie inaugural de Yaquis en casa.

17:53 Hrs

Yaqui al campo

Los jugadores de Yaquis empiezan a saltar al diamante.

17:23 Hrs

Listo el escenario

El escenario ya está puesto para que en cuestión de minutos, Joel Elizalde se encargue del show inaugural.

17:21 Hrs

Lineup de Yaquis

Listo el lineup con el que Yaquis hará su debut en casa.

