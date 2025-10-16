Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de los Mochis: MINUTO A MINUTO del duelo inaugural en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de caer en el arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ante los Cañeros de Los Mochis 4-1 en el Estadio Chevron Park, los Yaquis de Ciudad Obregón tienen la oportunidad de darle la vuelta a la página y vivir una verdadera fiesta este jueves 16 de octubre de 2025 en el choque inaugural en casa.
Para este duelo ante los de la nación verde, por la Tribu saltará a la lomita de los disparos el cubano Vladimir Gutiérrez, mientras que por los de Sinaloa hará lo propio Omar Araujo. El show inaugural está presupuestado para arrancar a las 18:45 (horario local). Mientras que el "playball" se contará a las 19:30 horas.
Fuente: Tribuna del Yaqui
Karim García ya lanza la primera bola
Honores a la bandera en el Estadio Yaquis
Presentación de los peloteros de Yaquis
Karim García presente
Yaqui al campo
Listo el escenario
Lineup de Yaquis
Listo el lineup con el que Yaquis hará su debut en casa.