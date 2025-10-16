Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO la inauguración de 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- La serie inaugural de la Liga Arco Mexicana del Pacífico continúa el jueves, 16 de octubre, en las sedes restantes del circuito. Luego de haber visitado tierras sinaloenses, los Yaquis de Obregón recibirán a los Cañeros de Los Mochis para completar la serie inaugural; el Estadio Yaquis recibirá a todos los aficionados para celebrar el regreso del 'Rey de los Deportes' al sur de Sonora.

La directiva del Club Yaquis ha preparado un gran show para todos los asistentes que se den cita en el majestuoso Estadio Yaquis; el espectáculo inaugural estará encabezado por el cantante de regional mexicano, Joel Elizalde, quien pondrá a bailar a todos con sus grandes éxitos. Tras la finalización del compromiso, la fiesta seguirá con el tributo a Tropicalisimo Apache a cargo de los Jefes de la Comarca y Grupo La Clase.

Los lanzadores elegidos para abrir el segundo juego de la serie son Vladimir Gutiérrez por Yaquis y Omar Araujo por los Cañeros; el lanzador cubano tendrá su primera aparición en temporada regular con 'La Tribu', pues solo participó en un par de encuentros de los Playoffs 2025. Por su parte, Araujo fue uno de los mejores elementos en el cuerpo de lanzadores para los sinaloenses, pues finalizó la temporada con cuatro victorias y tres derrotas, dejando efectividad de 2.15.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Cañeros de Los Mochis de la LAMP.

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Jueves, 16 de octubre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MLB TV

Las puertas del Estadio Yaquis se abrirán en punto de las 16:00 horas; la presentación de los jugadores y la ceremonia del himno nacional están programadas para las 18:00. El show inaugural comenzará a las 18:45 horas y el playball está pactado para las 19:30 horas (horario local).

En el primer duelo de la temporada, la ofensiva de los Yaquis se vio maniatada por los lanzamientos de Darel Torres, quien se terminó llevando la victoria. Un cuadrangular con las bases llenas, por parte de Assael Sánchez, le dio la diferencia necesaria para adjudicarse el primer triunfo del año; la novena cajemense se quitó la blanqueada hasta el noveno capítulo, con un imparable de Roberto Valenzuela, el cual envió a la registradora a Riley Unroe.

