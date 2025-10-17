Barcelona recibe permisos para regresar al Camp Nou; el recinto abrirá con aforo reducido

Barcelona, España.- Luego de las recientes polémicas entre el Barcelona y las autoridades de dicho municipio sobre la reapertura del Camp Nou, el equipo catalán recibió luz verde por parte del gobierno y podrá regresar a su estadio. El Barça estuvo utilizando varios estadios como sede alterna, luego de que su inmueble fuera cerrado en mayo del 2023, para comenzar con un proceso de remodelación que ha presentado varios retrasos.

La disputa entre el club y las autoridades comenzó hace poco más de un mes, cuando Elena Fort, vicepresidenta del equipo, informó que el estadio ya se encontraba en condiciones para albergar un partido oficial, pero los permisos les fueron negados por deficiencias en los protocolos de seguridad. Luego, el Barcelona insistió en su reapertura para enfrentarse al Girona, pero las obras en proceso imposibilitaron que el partido de LaLiga se celebrara en Les Corts.

Durante la mañana del viernes, 17 de octubre, la escuadra catalana recibió el 'visto bueno' por parte del Ayuntamiento de la Ciudad para la ocupación del Camp Nou; luego de que el club solucionara los errores que les habían señalado en las anteriores revisiones, podrán utilizar su recinto, luego de más de dos años usando sedes alternas para albergar sus encuentros de local.

Aunque por fin podrán regresar a casa, no todo son buenas noticias, pues se informó que tan solo podrán poner a la venta 27 mil boletos; las zonas permitidas para el acceso de la afición serán las dos primeras graderías del Gol Sur y de Tribuna, permitiendo el aforo antes mencionado. Inicialmente, el plan para el Barcelona era recibir hasta 47 mil asistentes y, conforme avanzaran las obras, subir paulatinamente, hasta llegar a la máxima capacidad.

No obstante el permiso otorgado, el Barcelona aseguró que volverán hasta el recinto, hasta que reciban la autorización 1.B, la cual les permitiría superar los 40 mil asistentes, lo que compensaría las pocas entradas que han registrado en el Johan Cruyff, estadio que cuenta con una capacidad inferior a los 6 mil ocupantes.

La última ocasión que el Barça pudo tener el Camp Nou como estadio sede fue durante mayo del 2023, al cierre de temporada de LaLiga; el club blaugrana se enfrentó al Mallorca y se quedó con la victoria al anotar tres goles sin obtener respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui