"Chivas no está a la altura": David Faitelson nombra al América vs Cruz Azul el 'Nuevo Clásico'

Ciudad de México.- Fiel a su polémico estilo, David Faitelson, periodista de TUDN, catalogó como el 'Nuevo Clásico' al duelo entre Águilas del América y Cruz Azul. El también narrador dio uso a sus redes sociales para demeritar el desempeño de Chivas del Guadalajara y Pumas UNAM en los últimos torneos, asegurando que no han estado a la altura del conjunto de Coapa.

La rivalidad entre los dos equipos ha estado presente desde hace más de 50 años, debido a su ubicación geográfica dentro de la misma zona; inicialmente había sido catalogado como el 'Clásico Joven', lo cual parece que cambiará luego de varias décadas de historia. Dicha 'enemistad' entre ambos clubes se ha acrecentado en los últimos años, luego de que los universitarios han mejorado su nivel en los torneos recientes.

A través de su cuenta de X, el israelita demeritó el desempeño de los considerados como los 'grandes del futbol mexicano', pues tanto las Chivas del Guadalajara como los Pumas han sido irregulares en los últimos torneos, comparado con lo realizado por 'La Máquina', quien se ha vuelto un constante en la pelea por el título.

Listos para un nuevo episodio del “gran clásico” del futbol mexicano. Porque, para ser sinceros, ni Chivas ni Pumas han estado en la última época a la altura para ser rivales importantes del América en la lucha por el título. Y, Cruz Azul, sí".

Su cruce más reciente fue en las semifinales del Clausura 2025, donde los de Coapa terminaron avanzando beneficiados por el gol de visitante, pues finalizaron con empate a dos goles en el marcador global.

Las Águilas del América y el Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana, protagonizando el encuentro más interesante de la jornada 13 del Apertura 2025; ambos equipos se encuentran peleando en la parte alta de la tabla. El partido será en el Estadio Olímpico Universitario, el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas (horario CDMX).

#Deportes | Cruz Azul vs América EN VIVO: Horario y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025 ?uD83DuDCFA https://t.co/7zESedftAU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

El América llega en la segunda posición del Apertura 2025, con 27 unidades, luego de las 12 jornadas disputadas; en su compromiso más reciente, vencieron por goleada al Santos Laguna. El Cruz Azul también se encuentra en un buen momento, pues marcha en la cuarta posición, pero una victoria este fin de semana lo pudiera catapultar al liderato de la tabla.

