Con Flacco al mando de la ofensiva, los Bengals sacan las 'garras' en la AFC Norte

Cincinnati, Estados Unidos.- Con poco más de una semana de entrenamiento y con sus 40 años de edad encima, Joe Flacco parece estar listo para liderar a otro equipo de la AFC Norte en una carrera que hasta hace poco parecía improbable.

El jueves por la noche, Flacco lanzó para 347 yardas y tres touchdowns para llevar a los Bengals a una victoria por remontada de 33-31 sobre los Pittsburgh Steelers y Aaron Rodgers, solo diez días después de unirse a las filas de Cincinnati. Esa actuación dejó a los fanáticos de los Bengals coreando: "¡Gracias, Cleveland!"

Flacco ya es el favorito de los fans de Bengals

Mike Tomlin, el entrenador en jefe de los Steelers, dejó en claro esta semana que no estaba contento de que los Browns cambiaran a Flacco, un Jugador Más Valioso del Super Bowl con Baltimore hace 13 años, a un rival de división. Tomlin criticó al gerente general de los Browns, Andrew Berry, diciendo que el intercambio "no tiene sentido". Y Flacco le dio la razón.

Si bien la presentación de Flacco con los Bengals (3-4) fue una derrota ante Green Bay la semana pasada, el equipo terminó fuerte y la ofensiva tenía motivos para mostrar optimismo. Ese ánimo se mantuvo en contra de Pittsburgh (4-2).

El jueves, Flacco revivió el ataque aéreo, que cuenta con el receptor abierto All-Pro Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Eso abrió el juego terrestre para Chase Brown, quien tuvo 106 yardas contra los Steelers.

El veterano pasador mostró su colmillo ante Pittsburgh

"Desde el primer día, ha sido impresionante su capacidad para recordar las jugadas", dijo Brown sobre Flacco. "Y no solo eso, sino entrar en estos grandes juegos... Ha jugado en la NFL durante 18 años. Está extremadamente equilibrado. Lo ves en el edificio temprano todos los días. Empuja a todos a trabajar más duro y arreglar su rutina y ver qué pueden hacer para ayudar a este equipo. Ha sido increíble ver lo que puede hacer en las últimas dos semanas".

Con los Baltimore Ravens plagados de lesiones con un comienzo de 1-5 y los Browns también 1-5, la victoria de Cincinnati convirtió la división en una carrera de dos equipos. Los Bengals reciben a los Jets que no han ganado la próxima semana y luego tienen otro partido en casa contra los Bears. Podrían tener marca de 5-4 de cara a un descanso y luego regresar para enfrentar a los Steelers en gira el 16 de noviembre.

