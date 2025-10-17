De cara al Gran Premio de EU la pelea por el título de la F1 se enciende

Texas, Estados Unidos.- La recta final de la temporada aún luce extensa, pero la lucha por el título de Fórmula 1 entre los pilotos de McLaren sube de intensidad, de cara al Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana.

Oscar Piastri, llega al Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana sin victorias en tres carreras y su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo Lando Norris se redujo a solo 22 puntos con seis carreras completas y tres carreras sprint por disputar esta temporada.

Piastri debe estar preocupado por su coequipero

Y como buen cazador, acechando en el retrovisor se encuentra el resurgente campeón reinante de Red Bull, Max Verstappen, quien los sigue con nuevo vigor después de dos victorias y un segundo lugar en las últimas tres carreras.

Y por si esto no fuera suficiente para hacer sudar a Piastri, la carrera del domingo ha sido declarada un evento de "peligro por calor" debido a las altas temperaturas que se espera que se acerquen y tal vez incluso superen los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius). Todos estos ingredientes dan para pensar que Texas podría ser el el inicio de una emocionante carrera por el título en el último cuarto de la temporada.

Alguien que sabe muy bien lo que es estar en esta situación, es el piloto de Aston Martin, Fernando Alonso. El español ganó el campeonato en 2005 y 2006. Predijo que la brecha de 63 puntos de Verstappen con Piastri probablemente sea demasiado para superar en esta etapa. "Yo diría que es entre los dos (McLaren)", dijo Alonso. "Pero, sí, Max es un piloto increíble, y si hay alguien que puede superar el déficit del auto, es él".

Alonso sabe bien de la presión existente

Si bien Piastri y Norris se han repartido 12 victorias esta temporada entre ellos, el último triunfo de McLaren llegó detrás de Piastri en el Gran Premio de Holanda, hace cuatro carreras. Las otras han sido para Verstappen y Russell.

Mientras tanto y aunque no lo dirá, Verstappen tiene que estar disfrutando de su posición mientras se acerca en la clasificación. El neerlandés ha ganado tres de los últimos cuatro años en el Circuito de las Américas y también tiene múltiples victorias en la próxima carrera en la Ciudad de México.

Verstappen mete presión en la carrera de pilotos

"Intentaremos (ganar) seguro", dijo Verstappen. "Es una gran pista para conducir. Fin de semana de sprint, siempre un poco agitado, pero tengo curiosidad por ver qué podemos hacer", afirmó el tetracampeón.

Fuente: Tribuna del Yaqui