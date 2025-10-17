Eugenio Suárez se viste de héroe en victoria de los Mariners sobre los Blue Jays en la SCLA

Seattle, Estados Unidos.- Aprovechando su último encuentro en casa, los Seattle Mariners vencieron a los Toronto Blue Jays con marcador de seis carreras contra dos y toman el liderato en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Eugenio Suárez fue el héroe para los Marineros, pues tuvo jornada de dos cuadrangulares y cinco carreras producidas, siendo el mayor aportador a la pizarra.

El ganador del encuentro fue Gabe Speier, quien retiró la octava entrada en orden, sin permitir daño alguno, mientras que el descalabro fue para Brendon Little, luego de que no pudiera retirar ningún out y permitiera un cuadrangular y tres carreras limpias. Los Blue Jays desperdiciaron la gran labor de su abridor, Kevin Gausman, quien trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, permitiendo solo tres imparables y admitiendo una carrera limpia.

El show de Suárez comenzó desde la segunda entrada, cuando cazó una recta de cuatro costuras que se quedó a modo y el esférico terminó por detrás de la barda del jardín izquierdo, dando la ventaja por la mínima a los Marineros.

Los visitantes lograron empatar la pizarra en la parte alta del quinto episodio; Addison Barger comenzó la tanda con un sencillo y logró avanzar a la segunda almohadilla con un rodado al lanzador. George Springer fue el encargado de enviar la carrera a la registradora, con un batazo de dos bases.

Toronto tomó el liderato, una entrada después, con Alejandro Kirk dando la voz de ataque; el receptor mexicano comenzó el capítulo con un doble de piernas al jardín derecho y, desde la segunda almohadilla, se descolgó a la registradora con un sencillo de Ernie Clement, poniendo el marcador en dos carreras por una a favor de los Blue Jays.

Cuando parecía que la serie cambiaría de sede con ventaja para Toronto, la ofensiva local explotó en el cierre del octavo episodio; Cal Raleigh comenzó la ronda con un panorámico cuadrangular solitario, con el cual empataron los cartones a dos anotaciones por bando.

BIG DUMPER, BIG SWING



LET'S GOOOOOOOOO?? pic.twitter.com/ptRT6jGb06 — Seattle Mariners (@Mariners) October 18, 2025

En una muestra de desconcentración y descontrol total, los Mariners llenaron las almohadillas, sin haber conectado la bola: Jorge Polanco y Josh Naylor recibieron bases por bolas consecutivas, seguidos por Randy Arozarena, quien se puso en circulación luego de ser golpeado. Eugenio Suárez concretó su gran actuación, al conectar su segundo cuadrangular de la jornada, aunque ahora con las bases llenas, estableciendo la pizarra final.

Luego de un día de descanso, la Serie de Campeonato de la Liga Americana se reanudará el próximo domingo 19 de octubre en el Rogers Centre, casa de los Toronto Blue Jays.

Fuente: Tribuna del Yaqui