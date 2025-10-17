Futbolistas en España anuncian protesta en LaLiga; se oponen al partido del Barcelona en Miami

Ciudad de México.- Luego de que se oficializaran los primeros encuentros oficiales de LaLiga en Estados Unidos, varios personajes y organismos a nivel mundial han mostrado su descontento ante dichas novedades en el calendario. Ahora, la Asociación de Futbolistas Españoles anunció que sostendrán protestas antes del silbatazo inicial de todos los partidos de la jornada 9, este fin de semana.

Durante los primeros días de octubre, la UEFA otorgó la autorización para que LaLiga y la Serie A realicen partidos oficiales fuera de su país, aunque el presidente del organismo comentó que era una idea que no consideraba favorable para el buen desarrollo de ambas ligas. "Si bien es lamentable tener que dejar que estos dos juegos sigan adelante, esta decisión es excepcional y no debe verse como un precedente", dijo Aleksander Ceferin.

Ante estas medidas, la AFE anunció que, apoyados por los capitanes de la Primera División, sostendrán una protesta simbólica antes de todos los encuentros de la novena jornada en LaLiga, argumentando por la falta de transparencia, diálogo y coherencia. Los únicos dos partidos que no se sumarán serán en los que participen el Barcelona y el Villarreal, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto".

Así mismo, recalcó el requerimiento de que se atiendan las necesidades e inquietudes de todos los futbolistas, así como que se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual.

uD83DuDCC4 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA



Toda la información uD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

Hace un par de semanas, Javier Tebas, presidente de LaLiga, adelantó que es prácticamente un hecho que el Barcelona y el Villarreal protagonizarán el primer partido oficial de dicha competencia en Miami, Estados Unidos. "El sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal vs. Barcelona, un partido en el que habrá puntos en juego".

#Deportes | Se confirma: Barcelona jugará en Miami contra el Villareal; será partido oficial de LaLiga ?https://t.co/P6GShIx9xx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui