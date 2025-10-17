Hamzah Sheeraz le 'saca la vuelta' a Saúl 'Canelo' Álvarez por su reciente derrota y operación

Ciudad de México.- La derrota que sufrió Saúl 'Canelo' Álvarez a manos de Terrence Crawford vino a sacudir el mundo del pugilismo, pues al no contar con los títulos, los retadores que había en puerta para el tapatío perdieron interés en desafiarlo. Uno de ellos fue Hamzah Sheeraz, pues el promotor del boxeador británico admitió que no saben qué hacer, pues consideran que enfrentar a Saúl ya no es un reto llamativo.

Hamzah Sheeraz era el siguiente en la lista para Álvarez Barragán y se tenía planeado llevar a cabo el duelo en febrero del 2026. El británico venció de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio; un nocaut fulminante en el quinto asalto silenció al Louis Armstrong Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Con este resultado, Sheeraz se convirtió en el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los supermedianos.

Saúl Álvarez se enfrentó a Terrence Crawford el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos; el 'Canelo' puso en juego el campeonato indiscutido de la categoría de los supermedianos. Más de 70 mil fanáticos que se dieron cita en el recinto presenciaron la caída del 'Canelo' por decisión unánime; las tarjetas marcaron 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense, quien se adjudicó las cuatro fajas de los organismos del mundo más importantes.

Frank Warren, promotor de Sheeraz, reveló que han modificado los planes y ahora buscarán un nuevo rival; el promotor británico, en entrevista con el portal The Ring, aseguró que dejarán que el púgil mexicano se recupere de la operación que tuvo hace unas semanas y decida cuál será su futuro. "No sé qué haremos ahora. Dejemos que Canelo se opere, que se calme y veamos dónde estamos", comentó el empresario.

El futuro para Álvarez Barragán es incierto, pues estará fuera de actividades por un tiempo indeterminado; de igual manera, el hecho de no contar con cinturones activos cierra la posibilidad de futuros combates, como el caso contra Hamzah Sheeraz, quien usará su derecho como retador mandatorio del CMB para enfrentar a otro boxeador.

De inicio, se había barajeado la oportunidad de una revancha inmediata, pero según las declaratorias del entrenador de Crawford, sus requerimientos serían difíciles de complacer, lo que ha descartado la posibilidad de ver un segundo enfrentamiento entre ambos boxeadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui