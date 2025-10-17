Héctor Moreno anuncia su retiro de las canchas; tendrá su último torneo con Rayados de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Luego de más de dos décadas entregando todo en las canchas, el futbolista mexicano, Héctor Moreno, anunció su retiro como futbolista profesional; el exseleccionado nacional emitió un comunicado en sus redes sociales, en el cual oficializaba su adiós al deporte con los Rayados de Monterrey al finalizar el torneo Apertura 2025.

Moreno publicó un video en su cuenta de X, en el cual dejó en claro que colgará los botines, pero no se alejará del futbol, pues comentó que será una transición y desempeñará otro rol en el deporte que tanto le ha dado. Acompañado de su familia y con un tono nostálgico, agradeció a todos los clubes a los cuales perteneció en los diferentes países. "Me voy con paz, con el corazón lleno y la cabeza en alto", comentó.

Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz; me voy con la certeza de haberlo dado todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa. Siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias, fútbol, gracias, vida y gracias, Dios".

Héctor Moreno comenzó su carrera con Pumas en 2006, participando en la Copa Libertadores de ese año, además de cuatro torneos de Primera División; debido a su talento, solo dos años después emigró a Europa, pues fue fichado por el AZ Alkmaar, con quienes consiguió el título de la Eredivisie en la temporada 2008-2009.

Luego de su exitoso paso por el balompié de los Países Bajos, fichó por el RCD Espanyol en el 2011, con quienes acumuló la mayor cantidad de partidos en su temporada, llegando a los 136 compromisos, con siete goles marcados y seis pases para anotación. En el 2015, regresó a los Países Bajos, aunque ahora con el PSV, con quienes consiguió su segundo campeonato de dicho país. Finalizó su estadía en Europa, jugando para la Roma, Real Sociedad y el Al-Gharafa.

Se anunció su regreso a la Liga MX para el Apertura 2021 con los Rayados de Monterrey, equipo al que ha pertenecido desde entonces y el que se convertirá en el último club de su carrera, disputando sus colores en 133 compromisos hasta hoy.

Con la Selección Mexicana tuvo un paso mucho más exitoso, pues asistió a cuatro Copas del Mundo mayores, además de haber logrado el campeonato en el Mundial sub-17 del 2005. Con el 'tricolor', consiguió la Copa de Oro del 2011 y 2019, además de haber portado el gafete de capitán en innumerables ocasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui