Historia pura; el Tucson Baseball Team obtiene su primer triunfo en la LAMP

Hermosillo, Sonora.- El Tucson Baseball Team consiguió la primera victoria en la historia del club al superar 5-1 a los Naranjeros de Hermosillo, en el inicio de la serie que, por razones administrativas, se disputa en el Estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense.

Los de Arizona tomaron ventaja desde la primera entrada, cuando Gaige Howard abrió con doblete, Bobby Bradley recibió base por bolas y Ramón Mendoza conectó sencillo productor al jardín central para remolcar a Howard con la carrera de la quiniela. En la jugada, Bradley fue puesto out al intentar llegar a tercera base.

¡Ganan su primer juego! uD83EuDD29



Los @tucsonbt consiguen su primera victoria en la historia de la franquicia. uD83DuDE0E



Presentado por @salsa_huichol #LigaARCO?? pic.twitter.com/2jumKw3cBF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 18, 2025



Hermosillo respondió de inmediato en la apertura del segundo inning con cuadrangular solitario de TT Bowens por el jardín central, igualando la pizarra. Los Naranjeros llenaron las bases en la misma entrada, pero no pudieron concretar más daño.

Tucson retomó la ventaja en el cierre de la tercera. Agustín Ruiz negoció pasaporte, avanzó con toque de sacrificio de Jesús Fabela y llegó a tercera con rola de Gaige Howard. Bobby Bradley y Ramón Mendoza recibieron bases por bolas consecutivas para llenar los senderos y, con dos outs, Luis Ureña respondió con imparable al jardín izquierdo que impulsó a Ruiz y Bradley para poner el marcador 3-1.

El Tucson aprovechó las oportunidades a la ofensiva



Los locales ampliaron la ventaja en la cuarta ante los lanzamientos el relevista Jorge Rodríguez. Jesús Fabela recibió pasaporte con las bases llenas, anotando Alexis Wilson la carrera cuatro para Tucson, para que posteriormente Gaige Howard impulsara la quinta con un fly de sacrificio al jardín central, anotando Edgar Lugo. Por Tucson, Gaige Howard pegó dos imparables en tres turnos al bat, con una carrera producida y una anotada. Juan Carlos Ureña produjo dos para los de Arizona.

El pitcheo naranjero no pudo frenar el ataque



La victoria fue para el abridor Raúl Carrillo, quien permitió solo cuatro hits y una carrera en cinco entradas completas, ponchando a cinco bateadores de Naranjeros. El pitcher abridor de Naranjeros, Eduardo Vera, cargó con la derrota.

De esta manera, el equipo de Arizona celebró el primer triunfo en su corta historia dentro del circuito, mientras que los Naranjeros buscarán igualar la serie este viernes con Erick Uelmen como pitcher abridor. Por Tucson el lanzador anunciado es Dalton Rodríguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui