Inicia el rol regular de la LAMP 2025-2026; Yaquis de Obregón recibe a Venados de Mazatlán

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras las grandes jornadas inaugurales a lo largo de las 10 plazas que conforman la Liga Arco Mexicana del Pacífico, la primera serie del rol regular en la temporada 2025-2026 dará inicio este viernes 17 de octubre; los Yaquis de Obregón comenzarán la temporada ante su afición, recibiendo a los Venados de Mazatlán.

La directiva del conjunto cajemense ofreció un gran show inaugural para todos los asistentes que se dieron cita en el Estadio Yaquis; el espectáculo estuvo encabezado por Joel Elizalde, quien puso a bailar a todos, marcando el inicio de una nueva temporada. Luego de que el encuentro finalizó, dos grupos musicales continuaron con el espectáculo en el lobby del recinto que lucía abarrotado por todos los asistentes.

En las acciones dentro del terreno de juego, los Cañeros de Los Mochis, quien fue el rival para 'La Tribu' en la serie inaugural, se quedó con ambos compromisos; primero se tuvo el compromiso en tierras sinaloenses, el cual finalizó con marcador de cuatro carreras por una. En la visita recíproca, el conjunto mochitense se volvió a quedar con el triunfo, ahora con marcador de seis rayitas contra cero; el héroe de la serie fue Assael Sánchez, quien conectó dos cuadrangulares y produjo ocho carreras.

Ahora, 'La Tribu' buscará darle vuelta a la página y buscar su primer triunfo del año en el inicio del rol regular; el Estadio Yaquis abrirá sus puertas para recibir a los Venados de Mazatlán. El equipo sinaloense estará enfrentando a Yaquis los días 17, 18 y 19 de octubre, para finalizar la primera semana de actividades de la campaña.

Tal como se ha presentado en años anteriores, la directiva del conjunto cajemense estará implementando varias promociones para los aficionados que estarán visitando el recinto de la calle Quintana Roo, comenzando con el tradicional 'Viernes de Damas'; los abridores para los tres encuentros por parte de Yaquis serán: Ariel Miranda para el juego del viernes, Felipe González el sábado y Orlando Lara será el inicialista para el tercero de la serie.

Los Yaquis de Obregón amanecieron en el último lugar del standing, luego de los dos descalabros en contra de Cañeros, quienes marchan en primera posición; 'La Tribu' es acompañada en el sótano por el Tucson Baseball Team, pues perdieron ambos compromisos en contra de Naranjeros de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui