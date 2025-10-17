La sonorense Yolanda Vega lista para enfrentar a una excontendiente del mundo en Texas

Texas, Estados Unidos.- La boxeadora cajemense, Yolanda Vega, se encuentra lista para hacer su regreso al ring este sábado 18 de octubre, en el Convention Center, South Padre Island, de Texas, frente a una excontendiente del mundo como lo es Miranda Reyes.

Este viernes, ambas pugilistas cumplieron con la romana, al marcar sin problemas el límite de la división ligero, por lo que están listas para intercambiar metralla, como parte de la cartelera preliminar, en la velada que encabezarán las mexicanas 'Lulú' Juárez y Nery Platas.

Este será el segundo combate en territorio estadounidense que tenga la sonorense, Yolanda Vega; además, es su segundo compromiso bajo la tutela de la importante promotora Most Valuable Promotions (MVP), del boxeador e influencer Jake Paul.

Yolanda Vega and Miranda Reyes FACEOFF



Cabe destacar que este es el regreso de la clasificada mundial, luego de que este mismo año, pero en el mes de junio, perdió su marca perfecta de 10-0 ante la histórica y excampeona mundial de boxeo y UFC, Holly Holm, por decisión unánime.

Debido a la exigencia que representa regresar al camino de la victoria, la de Ciudad Obregón desde hace un par de meses dejó su tierra natal para concentrarse en Arizona, donde hizo su campamento junto a destacados prospectos.

Mientras que su rival, Miranda Reyes, ya sabe lo que es estar en la élite del boxeo, ya que el año pasado disputó el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo, frente a la todavía invicta y una de las mejores libra por libra de la actualidad, Caroline Dubois.

Contra Vega, será la tercera guerra que tenga la nacida en Texas frente a una mexicana. A las dos que ha enfrentado venció, siendo la victoria más significante el resultado que tuvo frente a la exmonarca del mundo Yazmin 'La Rusita' Rivas.

El enfrentamiento entre la 'Pitayita' y Reyes será a ocho asaltos en la división de peso ligero, categoría en la que además hará su debut la sonorense, luego de desempeñarse en sus últimas contiendas en peso superligero, donde fue campeona Fedelatin de la AMB.

