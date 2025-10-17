Max Verstappen se lleva la Pole Position en la clasificación sprint del GP de los Estados Unidos

Austin, Estados Unidos.- Una vez más, Max Verstappen demostró que es el amo y señor de las Sprint Race, pues consiguió la Pole Position en la clasificación sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El neerlandés no quiere dar su brazo a torcer, pues para mantener viva la pelea en el Campeonato de Pilotos, debe finalizar en primera posición las carreras cortas y todos los grandes premios restantes de la temporada.

Luego de la polémica que se suscitó en McLaren durante el GP de Singapur, ambos pilotos ofrecieron una conferencia de prensa, en la cual dejaron en claro cuál es el ambiente dentro del equipo. Lando Norris aseguró que toda la polémica fue solucionada luego de la carrera, pues tuvieron varias reuniones y Oscar Piastri descartó la idea del favoritismo dentro de la escudería y adelantó que les sería permitido competir entre ellos.

Al ser un fin de semana que incluye una carrera sprint, las actividades tuvieron solo una sesión de entrenamientos, la cual fue liderada por Lando Norris, quien marcó el mejor tiempo de la sesión; en segunda posición, finalizó Nico Hulkenberg, sorprendiendo a propios y extraños. Piastri finalizó en tercera posición, seguido por Fernando Alonso, y Verstappen cerró el top cinco.

Tal y como sucede en las sesiones de clasificación en el Circuito de las Américas, la primera sesión fue un caos, sobre todo en los últimos minutos, pues casi todos los monoplazas se quedaron esperando un espacio para poder realizar una vuelta sin interferencia, causando que varios se quedaran sin poder completar un giro limpio.

This is indeed Sprint Qualifying and not the Sprint itself... uD83EuDD72



The SQ1 traffic was costly for some! uD83DuDC47#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/09MHjVB78b — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Luego de que las distintas sesiones fueron dominadas por la escudería de McLaren, 'SuperMax' demostró por qué es uno de los pilotos más agresivos; el conductor de Red Bull sacó una vuelta descomunal, parando el cronómetro en 1:32143, tan solo 71 milésimas por delante de Norris. Piastri arrancará desde la tercera posición y Nico Hulkenberg volvió a sorprender, pues arrancará desde la cuarta posición con su Kick Sauber.

Max Verstappen's pole position lap uD83DuDE0D pic.twitter.com/O14pJYl6hq — COMPETITION (@competitionreal) October 17, 2025

La sprint race será el sábado 18 de octubre a las 11:00 horas (horario CDMX), y tan solo cinco horas después, será la sesión de clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui