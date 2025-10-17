Miranda luce en la lomita y los Yaquis obtienen su primera victoria de la campaña

Ciudad Obregón, Sonora.- Ariel Miranda se combinó con tres lanzadores más para tirar una blanqueada de cinco hits, Alfredo Hurtado ejecutó a la perfección una jugada de squeeze play en el fondo del quinto capítulo y los Yaquis de Obregón derrotaron 1-0 a los Venados de Mazatlán para conseguir su primera victoria de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El cubano Miranda (1-0) completó su actuación monticular con tres imparables y cinco chocolates, sin regalar base por bolas. En total, enfrentó a 20 bateadores, ante quienes realizó 78 lanzamientos, 50 de ellos strikes.

Brandon Brennan retiró un episodio completo sin daño alguno, un ponche y Devin Sweet le siguió con un capítulo más de un ponche y una base por bolas; mientras que Samuel Zazueta se apuntó el salvamento (1) al ponchar a Ramiro Peña con las bases llenas.

El duelo resultó muy cerrado

La derrota fue para la cuenta de Javier Solano (0-1), después de admitir cinco hits y una carrera en seis innings, con un ponche y dos bases por bolas. Vidal Nuño y Alexandro Tovalin se encargaron del resto.

Los Yaquis fueron los primeros en amenazar con romper el cero en la pizarra, cuando colocaron corredores en segunda y tercera base en el fondo del segundo capítulo, pero Miguel Guzmán y Guillermo Williamson no pudieron sacar la bola del cuadro, al roletear al parador en corto y elevar a segunda para acabar con la amenaza.

Y en la cuarta entrada, Víctor Mendoza estuvo cerca de volarse la barda del jardín derecho con un batazo profundo que el guardabosque de los porteños, Phillip Erving logró atrapar pegado a la barda y luego tiró a segundo, donde Roberto Valenzuela trató de llegar en pisa y corre, pero fue puesto fuera para la doble matanza.

Pero en la parte baja del quinto episodio no dejaron ir la oportunidad de tomar la ventaja, cuando timbraron la solitaria carrera que les dio la victoria. Con uno fuera, Miguel Guzmán recibió pasaporte gratis, Williamson lo colocó en la antesala con sencillo al jardín derecho y en jugada de squeeze play, Alfredo Hurtado ejecutó un toque lento por la línea de primera que permitió al corredor de tercera descolgarse a la registradora con la de la quiniela.

Ese fue todo el apoyo que necesitó Miranda para apuntarse su primera victoria de la temporada y primera la tribu cajemense después de las jornadas inaugurales. Para Mazatlán, fue su segunda derrota.

Fuente: Tribuna del Yaqui