Naranjeros derrotan al Tucson Team y dominan serie inaugural en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo vencieron el jueves por segunda noche consecutiva al Tucson Baseball Team, 9 carreras a 4, en el juego inaugural del conjunto de Arizona, disputado en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo por razones administrativas.

Tucson tomó ventaja desde la primera entrada, cuando Agustín Ruiz anotó la carrera de la quiniela tras un doblete de Gaige Howard, quien también timbró la segunda por un error en el fildeo del jardinero izquierdo de Naranjeros, TT Bowens.

En la apertura de la tercera, Jorge Sauceda relevó al abridor Daniel de la Fuente. José Cardona se embasó con un sencillo dentro del cuadro, Jasson Atondo negoció base por bolas y Harold Ramírez conectó otro infield hit para llenar las bases. Darrick Hall respondió con imparable al jardín central, impulsando las dos primeras para Hermosillo.

Con un out, Eduardo Mares entró al relevo y en su primer lanzamiento permitió sencillo de Willie Calhoun al central, anotando Ramírez. Con dos outs, Reivaj García conectó al derecho, produciendo las carreras cuatro y cinco en los spikes de Hall y Calhoun.

En la quinta, Hall negoció pasaporte, avanzó a segunda por passed ball y anotó la sexta con doblete de Calhoun por el jardín derecho. Tucson descontó en el cierre del episodio con batazo de Howard, anotando Agustín Ruiz.

El equipo arizonense perdió sus dos primeros duelos



Los locales sumaron otra en la séptima con sencillo productor de Bobby Bradley, que envió a home a Jesús Fabela; pero Hermosillo amplió la ventaja en la novena. con corredores en primera y segunda, TT Bowens conectó un doblete al central y Jasson Atondo anotó. Luego, Ángel Ramírez pegó doblete para remolcar a Bowens desde segunda produciendo la novena carrera para los sonorenses.

Méndez fue el ganador en relevo



El triunfo fue para el relevista Ozzie Méndez, quien lanzó una entrada con un ponche y dos bases por bola; la derrota correspondió a Jorge Sauceda. Calhoun brilló al irse de 3-3, con dos dobletes, dos producidas y una anotada.

Este viernes Naranjeros inicia serie en el estadio ‘Fernando Valenzuela’ ante el Tucson Baseball Team quien fungirá como local administrativamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui