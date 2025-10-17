Pilotos de McLaren rompen el silencio tras las polémicas; Piastri descarta peleas y favoritismo

Austin, Estados Unidos.- Luego de las polémicas que se suscitaron en Singapur, los pilotos de la escudería McLaren rompieron el silencio y salieron a hablar de lo sucedido; en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos, los conductores del equipo inglés descartaron que haya una diferencia entre ambos y aseguraron que dentro del grupo se vive un ambiente de paz. Así mismo, Oscar Piastri negó que la escudería tenga un piloto favorito.

La tensión explotó durante el Gran Premio de Singapur, desde los primeros giros en el Circuito Urbano de Marina Bay; Lando Norris cometió un rebase sobre su coequipero, causando una leve colisión y el descontento de Piastri. Luego de que el equipo haya asegurado el Campeonato de Constructores, Zack Brown felicitó al piloto australiano, quien desconectó la radio en pleno mensaje por parte de su presidente.

Por si faltara algo, todo el equipo fue invitado al podio para celebrar su título 10 en la historia y, mientras la escudería festejaba el gran logro, Piastri, quien marcha en la primera posición en el Campeonato de Pilotos, los observó desde una pantalla, ubicada en la zona de medios, acrecentando los rumores acerca de una ruptura en el equipo inglés.

Es por eso que ambos pilotos fueron cuestionados acerca del ambiente que se vive dentro del grupo; primero, Norris declaró que fue reprendido por la maniobra en Singapur y aseguró que no quiere seguir alimentando ese tipo de rumores. "Luego avanzamos a partir de ahí para entender cuáles eran las repercusiones para mí y para evitar que sucediera algo peor de lo que sucedió. Lo último que quiero es que ocurra algo así para provocar este tipo de conversaciones polémicas después de una carrera".

uD83CuDF99?: are there any repercussions for the little contact with oscar in singapore and will it change any of the racing?



A pesar de que en días recientes, un exingeniero de McLaren declarara en entrevista que dentro de la escudería había un favoritismo por el piloto inglés, Piastri descartó dicho rumor, aunque aceptó que luego de lo ocurrido en la carrera anterior, tuvieron varias discusiones acerca de cómo se manejarían en el resto de la temporada.

Estoy muy contento de que no haya favoritismo ni parcialidad. Tuvimos muchas discusiones, como era de esperar. Muy productivas. Creo que tenemos muy claro cómo queremos correr como equipo".

Por último, Oscar Piastri comentó que no cree que las órdenes por parte del equipo (como intercambiar posiciones en pista) sirvan para arreglar los problemas y es mejor permitir la competencia entre ambos pilotos y, una vez finalizada la carrera, hablar junto al equipo de los problemas ocurridos durante el Gran Premio.

“what are those repercussions, and will they give you an advantage in the championship?”

oscar: “i can't say what the repercussions are. it's for the team to know [..] but ultimately, he has taken responsibility for it and there is a form of repercussion for that, yes”



