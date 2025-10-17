Pumas anuncia dura baja para enfrentar a Rayados de Monterrey; jugador podría perderse el torneo

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM tendrán que afrontar su próximo compromiso sin uno de sus principales nombres; los universitarios se medirán contra los Rayados de Monterrey sin Aaron Ramsey, pues el jugador presentó una molestia muscular desde hace varias semanas, la misma que se acrecentó durante el parón por la fecha FIFA. Aunado a eso, el equipo está analizando la gravedad de dicha lesión, pues el jugador podría quedar fuera por el resto del Apertura 2025.

El galés se anunció como un fichaje 'bomba' antes de arrancar el actual torneo, aunque se ha perdido gran parte de los partidos debido a las lesiones que le aquejan; Ramsey sufrió una rotura de los isquiotibiales en mayo, por lo que tuvo que ser sometido a cirugía y estuvo fuera de actividad por más de seis meses. Aún lesionado, se integró a los entrenamientos de los capitalinos, quienes tuvieron que esperar por dos meses para que llegara su debut.

Luego de su tardío debut, Aaron presentó una molestia muscular en los entrenamientos, lo que hizo que se perdiera el partido de la jornada 12 contra las Chivas del Guadalajara; de igual manera, estaba convocado con la Selección de Gales, pero terminó causando baja del equipo por el problema físico. Aunque solo se anunció que estará ausente contra Rayados, el portal Récord aseguró que la lesión pudiera ser de gravedad, por lo que se estaría perdiendo el resto del torneo.

AARON RAMSEY ES BAJA CON GALES?uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F



El futbolista de los Pumas no viajará para las eliminatorias mundialistas y permanecerá en México para continuar su recuperación tras presentar molestias los últimos días.https://t.co/UTgxCNQva7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 7, 2025

Aaron Ramsey ha tenido más desgracias que alegrías en su incursión en el balompié mexicano; aunque llegó al país previo al arranque del torneo, pudo hacer su debut hasta la jornada 6, contra el Puebla. Ha visto actividad en seis partidos con el equipo universitario, pero solo en tres de ellos ha formado parte del cuadro titular; el galés solo acumula 235 minutos en cancha, con una anotación, sin asistencia de gol y una tarjeta amarilla.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7F PRIMER GOL DE AARON RAMSEY EN MEXICO PARA LA VICTORIA DE PUMAS! uD83EuDD2FuD83CuDDF2uD83CuDDFD



pic.twitter.com/s2W6N0tUvu — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Por si fuese poco lo sucedido en la cancha, el jugador ha tomado relevancia en los últimos días, debido a que su perrito 'Halo' se escapó; Ramsey ha ofrecido hasta 20 mil dólares (más de 350 mil pesos mexicanos) para la persona que le ayude a localizar a su mascota.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros uD83DuDE4FuD83CuDFFC



Any news about our Halo please contact us. BIG REWARD for finding her. we are all… pic.twitter.com/hEhJOxdd5r — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui