Purdy está fuera de nueva cuenta; Mac Jones será titular de los 49ers ante Falcons

California, Estados Unidos.- Los San Francisco 49ers descartaron oficialmente al mariscal de campo Brock Purdy por tercer partido consecutivo con una lesión en el dedo del pie, por lo que Mac Jones será titular contra los Atlanta Falcons de nueva cuenta.

Pero no todas son malas noticias para la Niners, ya que el entrenador Kyle Shanahan dijo también que el ala cerrada George Kittle regresará después de perderse los últimos cinco juegos por una lesión en el tendón de la corva, pero el receptor Ricky Pearsall se perderá su tercer juego consecutivo por una lesión en la rodilla.

Kittel (izq.) está de regreso de su lesión

Purdy se lastimó el dedo del pie en el primer partido de la temporada contra Seattle, pero regresó en la Semana 4 después de perderse dos juegos. Tuvo problemas en una derrota contra Jacksonville y todavía tenía dolor en el dedo del pie. Ahora estará fuera por quinta vez en seis juegos.

Purdy ha estado ausente gran parte de la campaña

Sin embargo, Purdy está más cerca de regresar después de practicar esta semana de forma limitada. "Pudo salir, lanzar más", dijo Shanahan. "Pensé que definitivamente era un paso más adelante que la semana pasada. Entonces, va en la dirección correcta".

Durante su ausencia, Jones tiene marca de 3-1 como titular para San Francisco y lidera la NFL con 313 yardas aéreas por juego esta temporada. Las 1,252 yardas aéreas de Jones son la mayor cantidad para un mariscal de campo de San Francisco en sus primeras cuatro aperturas con el equipo y la octava mayor cantidad en la historia de la NFL para un jugador en sus primeras cuatro aperturas con un equipo.

Mac Jones ha cumplido con creces como suplente

Jones podrá lanzar por primera vez a Kittle, quien se lesionó en la primera mitad del partido inaugural de la temporada en Seattle. Los Niners esperan que el regreso de Kittle proporcione un impulso necesario al juego terrestre con su bloqueo, además de darle a Jones otra opción como receptor de pases. Detrás de Jones como suplente estará de nueva cuenta Adrián Martínez, quien no ha tomado una jugada en la NFL.

