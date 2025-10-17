Revelan causa de muerte de Ricky Hatton, Pep Guardiola se tomará un descanso y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus deportes y deportistas favoritos, la mejor opción es que te quedes a ver y leer este Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás la información más relevante e interesante del mundo deportivo, para que no pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de hoy viernes 17 de octubre, revelan causa de muerte de Ricky Hatton, Pep Guardiola habla de su retiro y más noticias deportivas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Pep Guardiola sí piensa tomarse un descanso

Uno de los técnicos más importantes del mundo, Pep Guardiola, sí piensa en una pausa, pero no antes del 2035. Al ser cuestionado al respecto en una conferencia de prensa, el entrenador español respondió: "En 2035 empezaré a pensar en ello".

Caitlin Clark regresa pero no al basket

La estelar Caitlin Clark ya piensa en volver, pero no al basket, sino con un torneo pro-Am de golf. Será el próximo mes cuando la aclamada jugdora de la WNBA haga una aparición en el torneo que se realizará en Belleair, Florida.

Ricky Hatton se quitó la vida

Un tribunal forense informó ayer jueves que el exboxeador, Ricky Hatton, fallecido en septiembre pasado, había muerto por ahorcamiento y se confirmó que lamentablemente se trató de un suicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui