¿Se va a la calle? Presidente de la FMF habla de la continuidad del 'Vasco' Aguirre con México

Ciudad de México.- Tras los malos resultados obtenidos en los recientes amistosos internacionales por parte de la Selección Mexicana, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, fue cuestionado acerca de la continuidad de Javier Aguirre como el entrenador del equipo. Inicialmente, se tenía contemplado que el 'Vasco' fuese el mandamás del 'tricolor' hasta la Copa del Mundo 2026, pero luego de los recientes compromisos, se puso en tela de juicio el plan inicial.

En la recién finalizada fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana tuvo dos encuentros amistosos, pues al ser uno de los países anfitriones para la justa mundialista, se consiguió la clasificación de manera automática; primero, el conjunto azteca se enfrentó a Colombia, partido que terminó con marcador de 4-0 a favor de los cafetaleros. El segundo partido fue contra Ecuador en el Estadio Akron y terminaron empatando a dos anotaciones por lado.

Luego del cuestionable desempeño que la Selección Mexicana mostró en ambos compromisos, varios periodistas alzaron la voz para remarcar los errores que se cometieron en la cancha. Uno de ellos fue el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, pues en plena transmisión se lanzó en contra de los directivos del balompié nacional; de igual manera, Andrés Vaca de TUDN usó sus redes sociales para arremeter en contra del estratega mexicano.

#Deportes | "No son potencia": Christian Martinoli se lanzó contra la FMF por la derrota de México uD83DuDDE3??https://t.co/QjrWrhFgX4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Ante tanta presión por parte de los medios, el comisionado de la FMF fue cuestionado sobre la continuidad del 'Vasco' al mando del equipo; el presidente del organismo descartó que Aguirre se encuentre en peligro de ser despedido y recalcó que, pase lo que pase, será el entrenador de México en la jornada inaugural del Mundial 2026.

Absolutamente. Sin ninguna duda. Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF, y está en la fase de implementación que implica retos".

De igual manera, comentó que la federación siempre había sido cuestionada por los cortos ciclos de los diferentes entrenadores al frente de México y que ahora se realizó una logística para tener un proceso largo, aunado a la llegada de Juan Carlos Rodríguez y Rafael Márquez como parte del staff.

Quiere a Portugal uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? uD83CuDDF5uD83CuDDF9



Mikel Arriola, comisionado de la FMF, señaló que México tiene prácticamente cerrado un enfrentamiento contra Portugal, para la reapertura del Estadio Azteca.



El equipo de Javier Aguirre jugaría 15 partidos más antes del Mundial. pic.twitter.com/NTydGYnoKU — El Poder del Futbol ? (@PoderFutbol) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui