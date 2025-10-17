Un histórico Shohei Ohtani lleva a los Dodgers de regreso a la Serie Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Historia pura fue la que se vivió la noche del viernes en Chavez Ravine, donde Shohei Ohtani conectó tres jonrones y lanzó una blanqueada hasta la séptima entrada para los Los Angeles Dodgers, que con una victoria de 5-1 completaron la limpia en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Milwaukee Brewers.

Con sus 10 ponches en el montículo y tres jonrones que viajaron un total combinado de 1,342 pies en el plato, Ohtani hizo historia en sus dos roles dobles para los campeones defensores Dodgers, que regresan a la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE YOUR 2025 NATIONAL LEAGUE CHAMPIONS! pic.twitter.com/rfn4jxIGXW — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

El tres veces Jugador Más Valioso se convirtió en el jugador número 12 en conectar tres jonrones en un juego de postemporada y el primero desde que Chris Taylor lo hizo para los Dodgers en octubre de 2021. Kiké Hernández también logró la hazaña para los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2017.

Three strikeouts for Shohei in the first! pic.twitter.com/o1Wt8ovATU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Ohtani dio una base por bolas al primer bateador que enfrentó y después ponchó a los siguientes tres rivales en el plato, en la apertura de la primera entrada en su segunda salida como abridor en unos playoffs.

El nipón lanzó una joya ante Milwaukee

Luego, vino en el fondo de ese capítulo como bateador y en cuenta de 3-2, conectó panorámico cuadrangular que encendió la mecha para una ofensiva tempranera de tres anotaciones en ese inning. Se convirtió en el primer lanzador en registrar tres ponches y un jonrón en la misma entrada en la postemporada, y el primero en hacerlo en cualquier juego desde Huascar Ynoa para Atlanta en 2021, antes de que la Liga Nacional adoptara permanentemente al bateador designado.

Us watching Shohei. pic.twitter.com/1Lefp4YroA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

En el cuarto inning, Ohtani siguió con un cañonazo de 469 pies ante Chad Patrick. Eso lo convirtió en el primer jugador de los Dodgers con dos juegos de múltiples jonrones en una postemporada.

El japonés dominó a los bateadores de Milwaukee durante su segunda apertura de postemporada. Permitió solo dos hits y salió del montículo con una ovación que sacudió el estadio después de que los dos primeros bateadores de los Brewers se embasaron en la séptima, pero el relevista Alex Vesia escapó del atasco para mantener intacta la ventaja de 4-0 de los Dodgers.

Fuente: Tribuna del Yaqui