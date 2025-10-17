Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; donde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la urgencia de alcanzar la primera victoria en el año, los Yaquis de Obregón, tendrán en casa la primer serie del rol regular 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; 'La Tribu' recibirá en el Estadio Yaquis a los Venados de Mazatlán. La escuadra cajemense, en conjunto con el Tucson Baseball Team, fueron los únicos dos equipos que no pudieron conseguir triunfo durante la serie inaugural.

Los Venados de Mazatlán, comenzaron la temporada, enfrentándose a los Jaguares de Nayarit, en la primer serie de su historia; el Coloso del Pacifico, recibió a más de 11 mil personas para presenciar el inicio de una nueva franquicia en la LAMP. La escuadra sinaloense, arruinó la fiesta de los Jaguares, pues se robaron el triunfo, con marcador de seis carreras por cuatro; Fabricio Macías y Juan Kirk comandaron la ofensiva de los visitantes, pues se despacharon con dos producidas de manera respectiva.

En la visita recíproca, Nayarit consiguió la primer victoria en su historia en un apretado encuentro que finalizó con pizarra de dos carreras por cero; Daniel Martínez se anotó el hito, luego de lanzar cinco entradas completas, en las cuales permitió dos imparables y recetó tres ponches. Las anotaciones cayeron en la tercera entrada; la primer carrera, fue por un wild pitch y la segunda rayita, cayó con base por golpe con caja llena.

Por su parte, Yaquis fue derrotado en los dos compromisos inaugurales; comenzó la temporada en calidad de visita, enfrentando a los Cañeros de Los Mochis. El primer encuentro, finalizó con marcador de cuatro carreras por una, siendo Roberto 'Tito' Valenzuela, el responsable de la única carrera por parte de 'La Tribu'. Ya en tierras sonorenses, Cañeros volvió a hacer la maldad, ahora con pizarra de 6-0; Assael Sánchez se convirtió en el verdugo para Yaquis, pues el 'Pilas', conectó dos cuadrangulares y produjo ocho carreras en ambos encuentros.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 17 de octubre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/ Youtube Liga Arco Mexicana del Pacífico/ MLB TV

Por Yaquis de Obregón, el inicialista programado es Ariel Miranda, quien, tendrá su presentación con 'La Tribu', al haberse convertido en uno de los nuevos refuerzos extranjeros; por parte de Venados, Javier Solano tendrá su primer apertura de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui