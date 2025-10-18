CR7 no vendría a México; se pone en duda el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal

Ciudad de México.- A pesar de que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol comentaran que el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal estaba prácticamente cerrado, los malos resultados del seleccionado europeo en las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 podrían hacer que se cancele la exhibición. Dicho encuentro se convertiría en el primer partido de Cristiano Ronaldo en tierras aztecas.

La FMF aceptó que se encuentran planeando un par de encuentros amistosos contra selecciones que son potencia a nivel mundial; el presidente de dicho organismo, Mikel Arriola, comentó hace un par de días que, si bien aún se encontraban en negociaciones, era casi un hecho que México se enfrentará a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, luego de sus radicales remodelaciones de cara a la justa mundialista.

Luego de lo comentado por los directivos del balompié azteca, la situación para el equipo lusitano parece complicarse, luego de un par de malos resultados en la clasificación para la Copa del Mundo 2026. En su reciente partido de eliminación, Portugal empató a dos anotaciones contra Hungría, lo que complicó su ingreso al Mundial 2026, pues es el rival directo contra el cual se disputa el boleto.

Pese al doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal empató con Hungría y no pudo sellar su clasificación al Mundial??https://t.co/i4q0FozB54 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 15, 2025

CR7 y compañía se encuentran en la primera posición de la clasificación, con cinco puntos de diferencia ante su más cercano perseguidor; los encuentros definitivos para los lusitanos serán los programados durante la fecha FIFA de noviembre. Si bien pareciera que tienen una ventaja favorable, en caso de perder sus dos encuentros y que Hungría se lleve la victoria, podrían quedar fuera de la clasificación directa.

¡¡PORTUGAL TODAVÍA NO CELEBRA SU BOLETO AL MUNDIAL 2026!! Tenían el boleto mundialista en la mano, pero lo dejaron escapar sobre la hora. Por el gol de Dominik Szoboszlai en el agregado, la Selección de Portugal aún no pudo celebrar su clasificación directa al Mundial 2026. Son… pic.twitter.com/BJPQnBCaXL — Invictos (@InvictosSomos) October 14, 2025

En caso de que esto suceda, la Selección de Portugal tendría que disputar el repechaje, el cual se disputará en las fechas en que se estaba planeando el amistoso. La FMF tendrá que frenar las negociaciones con la Federación Portuguesa de Fútbol hasta que se confirme su asistencia a la justa mundialista.

En caso de que Portugal tenga que jugar en la repesca, tendrían que viajar a tierras mexicanas, pues las rondas de repechaje se disputarán en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.

La FIFA tendrá los partidos de Repechaje para la Copa del Mundo de 2026 en México tal y como mediotiempo lo adelantó el 13 de agosto de 2024, pues el organismo desea que estos juegos a disputarse en Guadalajara y Monterrey sean una prueba para la justa… pic.twitter.com/RZ3IdmpCmg — MedioTiempo (@mediotiempo) August 8, 2025

