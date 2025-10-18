"Déjate de jod...": Sergio 'Maravilla' Martínez reta a un combate a Julio César Chávez Jr.

Ciudad de México.- Tras el complicado momento que vive Julio César Chávez Jr., el mundo del pugilismo ha mostrado la solidaridad con el hijo de la leyenda mexicana; uno de ellos fue Sergio Martínez, el mítico púgil argentino. El 'Maravilla' aprovechó una entrevista para retar a 'Julito', quien se encuentra en preparación para su regreso a los combates profesionales, mientras sigue en libertad condicional luego de las serias acusaciones en su contra.

Chávez Carrasco y el 'Maravilla' ya sostuvieron una pelea, cuando ambos estaban en sus mejores años; ambos boxeadores se enfrentaron el 15 de septiembre del 2012, cuando se puso en juego el campeonato mundial de peso medio del CMB. El Thomas & Mack Center de Las Vegas, Estados Unidos, presenció la victoria por decisión unánime a favor del argentino, quedándose con la faja del Consejo Mundial de Boxeo.

Luego de enterarse del mal momento que atraviesa Chávez Jr. con las adicciones y su cuenta pendiente con las autoridades mexicanas, Martínez aprovechó una entrevista para retar al boxeador mexicano para un combate en el 2026. "Julio, déjate joder, sal de los problemas, métete al boxeo y hagamos una exhibición juntos. Los golpes son los mismos, la potencia de los golpes, el entrenamiento, las ganas de ganar son las mismas".

El sudamericano confesó que ya lo intentó contactar a través de las redes sociales, pero no ha recibido respuesta por parte del mexicano y su equipo. "Yo peleo el 20 de diciembre allá en Argentina. Julio, yo ya te dije, le dejé un montón de mensajes". El 'Maravilla' comentó que su único propósito es lograr que Julio César Chávez Jr. recobre su salud y el buen ánimo para lo que se afronta.

uD83DuDDE3“Que se refugie en el boxeo. Julio, refúgiate en el boxeo. Yo alguna vez que tuve un inconveniente, de los anímicos, cuando me caía, cuando no me encontraba espiritualmente bien, el boxeo me rescató a mí siempre”.



De: Maravilla Martínez.

Para: Julio César Chávez Jr.



uD83CuDDE6uD83CuDDF7???uD83EuDE79uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/J5vkkr4gdR — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) October 16, 2025

Pese a su juicio pendiente, Chávez Carrasco tiene previsto regresar al boxeo profesional este mismo año; Julio César Chávez, la leyenda del boxeo mexicano, anunció que su hijo tendrá un combate oficial en diciembre del 2025, aunque no reveló qué rival será el que enfrente. Su última aparición arriba de los encordados fue cuando se enfrentó a Jake Paul, el 27 de junio, seis días antes de que fuera detenido por las autoridades de los Estados Unidos.

#Deportes | Julio César Chávez Jr. vuelve a los encordados; así fueron las últimas peleas en su carrera uD83EuDD4A??https://t.co/aXtcO3h7oo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui