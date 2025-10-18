Despierta ofensiva de Yaquis y Obregón amarra la serie ante los Venados

Ciudad Obregón, Sonora.- Doblete productor de Guillermo Williamson coronó un rallie de tres anotaciones en el fondo del cuarto episodio y los Yaquis de Obregón doblegaron el sábado por 4-3 a los Venados de Mazatlán, para asegurar la serie en casa y sumar su segunda victoria de la campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El triunfo fue para Felipe González (1-0), quien se mantuvo durante cinco entradas completas de cuatro hits y dos carreras; con seis ponches y dos bases por bolas; con dos bateadores golpeados. Samuel Zazueta se apuntó el salvamento (2) con un gran relevo de cuatro bateadores, dos ponches. Con su rescate, el taponero cajemense igualó la marca de 43 rescates para un cerrador en la historia de la Tribu, el cual estaba en poder del norteamericano Mark Zappelli

Unroe estuvo muy activo en los senderos

Felipe González se metió en problemas de inmediato, tras golpear a los dos primeros bateadores que enfrentó, José Gaitán y Ramiro Peña, mientras que Andrés Álvarez se embasó con toque por la línea de tercera para congestionar los senderos.

Tras ponchar a Kennys Vargas, Phillip Ervin elevó al prado derecho, lo que permitió a Gaitán anotar tranquilamente en pisa y corre; pero luego Frabricio Macías entregó el tercer out con otro chocolate.

Y en la apertura de la segunda entrada, los ‘rojos’ volvieron a la carga ante el abridor de la Tribu cajemense, quien retiró el primer tercio pero luego Christopher Escárrega le conectó doblete al jardín derecho, y después avanzó a tercera con wild pitch, para anotar con elevado de sacrificio al jardín central de Brayan Quintero.

Prendió la motouD83CuDFCD?



Miguel Guzmán timbra la carrera de la ventaja para Yaquis, con doble de Guillermo Williamson.#LigaARCO? pic.twitter.com/qM5GookYnF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 19, 2025

Obregón le dio la vuelta al marcador en el fondo del cuarto capítulo, aprovechando la velocidad de sus corredores. Primero, Andrew Navigato, recibió pasaporte gratis, se robó la segunda colchoneta y luego timbró con sencillo al prado central de Riley Unroe; quien aprovechó el tiro a home para avanzar hasta la segunda y luego a la tercera en error del primera base Ramiro Peña, para anotar enseguida con sencillo de Miguel Guzmán al prado izquierdo.

Michael Domínguez fue el derrotado

Eso fue todo para el abridor de los porteños, Michael Domínguez, quien fue sustituido por Demetrio Gutiérrez y Guillermo Williamson le dio la bienvenida con doblete al fondo del prado central, remolcando a Guzmán con el 3-2.

Yaquis aumentaron su ventaja en el cierre del sexto inning, donde Unroe y Guzmán hilvanaron sencillos y en jugada de ‘batear y correr’, Alfredo Hurtado respondió con imparable al hueco entre segunda y primera que envió al plato al norteamericano con la cuarta rayita de la Tribu.

Produce HurtadouD83DuDE03



Sencillo del receptor y trae la cuarta carrera para @yaquis_oficial #LigaARCO? pic.twitter.com/kOu86wcP8M — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 19, 2025

Obregón navegaba tranquilo hasta el octavo episodio, donde ingresó a lanzar Devin Sweet y fue recibido con sencillos ligados de Kennys Vargas y Phillip Erving; anotando el primero en jugada de doble matanza a batazo de Fabricio Macías.

Escárrega siguió con sencillo al central que decretó la salida de Sweet y el ingreso de Samuel Zazueta, quien obligó a Brayan Quintero a roletear a las paradas cortas para el tercer out.

Fuente: Tribuna del Yaqui