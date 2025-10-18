En medio de protestas; Barcelona consigue agónica victoria sobre el Girona y es líder de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona retomó actividades luego del paró por la fecha FIFA de octubre y, a pesar de sus múltiples bajas, el equipo blaugrana, pudo llevarse los tres puntos; el Barça consiguió una agónica victoria ante el Girona y logró apoderarse de la primera posición de LaLiga, superando al Real Madrid. Ronald Araujo fue el héroe del encuentro, pues con su gol en los últimos instantes del encuentro, se lograron quedar con la victoria.

Durante la mañana del 17 de octubre, la Asociación de Futbolistas Españoles, habían anunciado que, en el arranque de todos los encuentros de la jornada nueve, se haría una protesta simbólica. Una vez, el árbitro hiciera sonar su silbato, los jugadores de ambos equipos, permanecerían quietos por 10 segundos, en señal de desacuerdo por el encuentro que el Barcelona y el Villareal tendrán en Miami, Estados Unidos, a finales de año.

A pesar de que se había anunciado que ninguno de los equipos involucrados en el encuentro en tierras estadounidenses, los jugadores del Barça permanecieron quietos en el campo, como muestra de solidaridad ante las demandas por parte de la asociación, en conjunto con los Capitanes de Primera División.

Girona kick off and then everyone stays still for 15 seconds, including Barcelona players, in protest of LaLiga taking Villarreal-Barça to Miami pic.twitter.com/I3shILbE5w — Samuel Marsden (@samuelmarsden) October 18, 2025

Una vez, comenzaron las acciones, el Barcelona se adelantó en los primeros instantes del compromiso; Lamine Yamal metió un desborde por la derecha y, al llegar al área, mandó un pase corto a Pedri, quien condujo el balón hasta el extremo izquierdo. Cuando tuvo la oportunidad, metió un disparo cruzado, que pegó en el poste más lejano y entró a la portería, venciendo al arquero rival.

WHAT A GOAL BY PEDRI pic.twitter.com/RZGWwNE9oe — Pedri (@pedrithestar) October 18, 2025

Tan solo 10 minutos después, vino la respuesta por parte del Girona; la ofensiva visitante tuvo un tiro de esquina, el cual, fue rechazado en par de ocasiones, hasta que cayó en Axel Witsel. El veterano, marcó su primer gol oficial con el Girona, rematando el esférico de chilena.

uD83DuDEA8?uD83EuDD45 WHAT A GOAL...



- Goli bora la msimu wa Laliga hadi sasa limefungwa huko Catalan..



- Axel Witsel bicycle kick uD83EuDD45 ? pic.twitter.com/gaddf9JkWd — JIWE ? (@Yassin_Jiwe) October 18, 2025

Luego de que el empate prevaleció por el resto del encuentro, la anotación que definió el resultado, cayó en tiempo de compensación; Frank de Jong envió un centro razo, el cual fue rematado por Araujo, quien venía cerrando en carrera, marcando la segunda anotación del Barcelona.

Fuente: Tribuna del Yaqui