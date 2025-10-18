Fiebre por Shohei Ohtani y los Dodgers disparan precios en boletos para la Serie Mundial

Ciudad de México.- A pesar de que la Serie de Campeonato de la Liga Americana sigue en marcha, los boletos para la Serie Mundial 2025 ya comenzaron a circular y son con precios nada asequibles. Luego de la gran actuación de Los Angeles Dodgers y su principal estrella, Shohei Ohtani, las entradas para presenciar el clásico de otoño dentro del recinto de Chavez Ravine se han cotizado al doble de lo esperado.

Los Dodgers eliminaron a los Milwaukee Brewers, quienes finalizaron la temporada regular como líderes de toda la MLB; los Cerveceros no opusieron resistencia alguna y fueron finiquitados en cuatro encuentros. Shohei Ohtani fue el encargado de dar la estocada final con una actuación que quedó para la historia, pues en su rol de abridor, se despachó con 10 ponches, además de quedarse con la victoria, luego de seis entradas lanzadas sin permitir anotación.

A la par de su desempeño en la loma de las responsabilidades, no descuidó el madero, pues finalizó el encuentro con tres cuadrangulares, incluyendo un batazo que terminó por fuera del Dodger Stadium, luego de recorrer 469 pies. 'Sho-Time' se llevó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la serie.

SHOHEI OHTANI HAS TAKEN OVER



HE LEAVES THE YARD AGAIN uD83DuDCA5 pic.twitter.com/ul2EcfZtxk — MLB (@MLB) October 18, 2025

Aun sin conocer rival y si se abrirá la Serie Mundial de gira o en casa, los boletos para dicha justa ya comenzaron a circular en el mercado secundario con precios que se terminaron incrementando luego de la gran demostración de talento por parte del japonés. El ticket más barato ronda los 900 dólares, llegando a superar los 3 mil dólares en caso de que la serie comience en Toronto, sin incluir asientos de lujo.

Si la serie arranca en el Dodger Stadium, los precios se incrementarán aún más, sobrepasando los 4 mil 500 dólares por una entrada para el juego 1, lo que oscila entre los 83 mil pesos mexicanos, sin contar impuestos. Dicha serie se estaría convirtiendo en una de las más costosas en la historia, por las altas expectativas que representa observar a Ohtani y la gran plantilla que presentan los Dodgers en la última instancia de la temporada.

Aunque aún no se conoce al otro equipo invitado, la Serie Mundial 2025 estará comenzando el próximo viernes 24 de octubre; en caso de que los Toronto Blue Jays se clasifiquen, las acciones comenzarían en el Rogers Centre y, si los Seattle Mariners son los que consigan avanzar, el Dodger Stadium recibirá el juego 1.

Fuente. Tribuna del Yaqui